大埔宏福苑五级火︱七旬母至今仍失联 家人每日查遗照：点解揾唔到？

大埔宏福苑五级火发生后第五天，现场仍有不少苦候家人讯息的落幕身影。广福邨花圃角落，吴氏夫妻黯然神伤，原来他们的七旬家人住在宏昌阁，至今下落不明。

逃生前最后一通电话：外面很大烟

吴先生透露，事发当日亲家公外出就医，只有亲家母独自在家。「她逃生前曾打电话，说外面很大烟，会和邻居一起走。之后就没了消息，电话再也没人接听……现在第五天了，还是找不到人，完全不知道她在哪里……」

吴太语气急切地补充：「她行动没问题，完全可以自己走的，但始终找不到。现在儿女每天都在找，反复查看遗体照片，也跑了好几家医院。我不明白为什么找不到，也许……还未被发现吧。」她语带哽咽地说：「很多谢大家，香港人真的很热心！」

这对夫妇今天特地从沙田赶到现场等待消息。吴太坦言，目睹灾后景象令她非常难过，「即使是不认识的人，看了也觉得伤心。全香港人都为这件事痛心。」她亦感谢消防员和义工的付出，「我不懂怎么说，但消防员真的很好，我们很敬爱他们，他们为市民付出这么多。每个香港人都很好。」

记者：何姵妤

