大埔宏福苑五级火︱七旬母至今仍失联 家人每日查遗照：点解揾唔到？
更新时间：22:37 2025-11-30 HKT
发布时间：22:37 2025-11-30 HKT
发布时间：22:37 2025-11-30 HKT
大埔宏福苑五级火发生后第五天，现场仍有不少苦候家人讯息的落幕身影。广福邨花圃角落，吴氏夫妻黯然神伤，原来他们的七旬家人住在宏昌阁，至今下落不明。
逃生前最后一通电话：外面很大烟
吴先生透露，事发当日亲家公外出就医，只有亲家母独自在家。「她逃生前曾打电话，说外面很大烟，会和邻居一起走。之后就没了消息，电话再也没人接听……现在第五天了，还是找不到人，完全不知道她在哪里……」
吴太语气急切地补充：「她行动没问题，完全可以自己走的，但始终找不到。现在儿女每天都在找，反复查看遗体照片，也跑了好几家医院。我不明白为什么找不到，也许……还未被发现吧。」她语带哽咽地说：「很多谢大家，香港人真的很热心！」
这对夫妇今天特地从沙田赶到现场等待消息。吴太坦言，目睹灾后景象令她非常难过，「即使是不认识的人，看了也觉得伤心。全香港人都为这件事痛心。」她亦感谢消防员和义工的付出，「我不懂怎么说，但消防员真的很好，我们很敬爱他们，他们为市民付出这么多。每个香港人都很好。」
记者：何姵妤
相关新闻：
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
大埔宏福苑五级火︱「痛」字花牌致哀 千人悼念献花 街坊：成个香港都好唔开心
宏福苑五级火｜DVIU楼梯走廊及天台发现遗体 现场光线不足影响搜救进
最Hit
大埔宏福苑五级火｜街头路人近日多穿素色衫 市民心水清发现 网民感动：香港人默契｜Juicy叮
2025-11-29 15:57 HKT
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
2025-11-29 18:54 HKT