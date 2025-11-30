Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱穗禾苑加快拆棚 料两周内完成 居民忧无防烟门难逃火海

更新时间：21:20 2025-11-30 HKT
发布时间：21:20 2025-11-30 HKT

大埔宏福苑发生五级大火时，大厦正进行大维修工程，本港多个屋苑现正进行同类工程，其中火炭穗禾苑的维修已展开近两年。《星岛头条》记者今日（30日）到穗禾苑观察，发现C、E、F座高层已陆续拆除外墙防护网，其中C座更有8层楼宇已拆除棚架。然而，不少居民表示未获通知，不清楚大厦正进行拆卸工程。

业主：（大埔）出事才让工人加快去做

记者到最早开始进行拆卸的C座观察，该座每层共12伙，共用一个大堂，且每3个单位便设有一条「开放式」楼梯，即没有防烟门。其中一层的电梯大堂更有人摆放化宝桶，内有少量衣纸灰及两支烧烤叉。有C座低层住户坦言，穗禾苑的维修情况与大埔宏福苑相似，担心若发生火灾，加上大厦被棚架及防护网包围，后果更严重，「如果这里发生火灾会更严重，因为没有防烟门。我已是80岁的老人家，如果真的走不及，担心也没办法。」

居住在D座的业主郑先生同样指，担心屋苑会发生同类型火灾，「这里很多老人家，加上没有后楼梯和防烟门，最危险就是一烧就全部烧了。老人家走火警，又走不切，如果有行动不方便，都唔知点算，现在拆卸后，当然是安心啲。」

他透露，维修工程自2023年至今，当时工程费每户由9万至13万元不等，一共9座大厦，进行外墙和走廊维修、验楼等等，「我自己那一层的大堂，墙壁有不少地方有石屎剥落，可以看到里面的钢筋、铁枝，始终楼龄高，40多年了。」他又直言工程进行时间很长，整个情况是「现在出事了，才肯让工人加快去做」。

区议员：宏福苑火灾后 承建商加快工程

沙田区议员陈坛丹接受访问时提到，C座外墙髹油工程已完成，在大埔宏福苑火灾前已开始拆除棚架；火灾发生后，承建商加快工程至A、B两座，至今D、E、F座及二期（G、H、J座）亦全面开始拆卸。他解释，由于大厦外墙每层均有「挡石板」，拆网工序需先拆除「挡石板」，再清理维修时跌下的泥头，最后才能拆掉棚网。

他强调，当务之急是拆除防护网以保障居民安全，「早前要求承建商拆除时，对方预计12月内完成；直至昨天再要求加派人手，现已缩短至12月中，约两星期可完成。」然而，目前大部分大厦的外墙维修仍未完成，他了解到承建商计划改用其他方式，例如吊船，「但现时他们需将报告提交顾问公司及有关部门，审核是否可行。」

对于有业主担心工程「烂尾」及维修成本增加需再「夹钱」，他坦言「不可以再向业主开刀」，并相信顾问公司、法团及政府应监察工程，确保在安全合法下完成，不会「烂尾」。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦

