宏福苑五级火︱多个路段仍封闭 明早起72/72A/73A/74A巴士改道 港铁加密班次（附详情）

运输署今日（30日）表示，因大埔火灾后续工作，多个路段仍需封闭。署方已督导专营巴士营办商优化改道安排，减低明日（12月1日）上班上学等市民出行的不便。市民应提早计划行程，预留充裕时间。

封闭路段

介乎南运路与吐露港公路（九龙方向）之间的大埔公路—元洲仔段

介乎广福公园与皇悦居（来回方向）的大埔公路—元洲仔段

已重开路段

完善路（往汀角路方向）全线——往大埔创新园/大埔北

吐露港公路（往九龙方向）支路——往南运路

公共运输安排

九巴72、72A、73A、74A线明日首班车起改经优景里

港铁东铁线及大埔区巴士班次加密

运输署吁市民避免驾车前往大埔公路、吐露港公路等道路

运输署提醒，在余下封闭路段重开前，预计大埔公路、吐露港公路、粉岭公路及大埔市中心的道路的交通仍较繁忙，市民应避免驾车前往。运输署已于相关位置的可变信息显示屏，加强提示驾驶人士使用达运道、大埔太和路或完善路前往大埔各区，并临时修改部分道路标记以助疏导交通。驾驶者请留意现场的交通灯号、交通标志和道路标记，小心驾驶。

市民出行前应留意电台、电视台、运输署网页及「香港出行易」流动应用程式的最新交通消息，提早计划行程，预留充裕时间。