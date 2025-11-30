Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱多个路段仍封闭 明早起72/72A/73A/74A巴士改道 港铁加密班次（附详情）

社会
更新时间：19:31 2025-11-30 HKT
发布时间：19:31 2025-11-30 HKT

运输署今日（30日）表示，因大埔火灾后续工作，多个路段仍需封闭。署方已督导专营巴士营办商优化改道安排，减低明日（12月1日）上班上学等市民出行的不便。市民应提早计划行程，预留充裕时间。

封闭路段

  • 介乎南运路与吐露港公路（九龙方向）之间的大埔公路—元洲仔段
  • 介乎广福公园与皇悦居（来回方向）的大埔公路—元洲仔段

已重开路段

  • 完善路（往汀角路方向）全线——往大埔创新园/大埔北
  • 吐露港公路（往九龙方向）支路——往南运路

公共运输安排

  • 九巴72、72A、73A、74A线明日首班车起改经优景里
  • 港铁东铁线及大埔区巴士班次加密
运输署表示，因大埔火灾后续工作，多个路段仍需封闭。
运输署表示，因大埔火灾后续工作，多个路段仍需封闭。

运输署吁市民避免驾车前往大埔公路、吐露港公路等道路

运输署提醒，在余下封闭路段重开前，预计大埔公路、吐露港公路、粉岭公路及大埔市中心的道路的交通仍较繁忙，市民应避免驾车前往。运输署已于相关位置的可变信息显示屏，加强提示驾驶人士使用达运道、大埔太和路或完善路前往大埔各区，并临时修改部分道路标记以助疏导交通。驾驶者请留意现场的交通灯号、交通标志和道路标记，小心驾驶。

市民出行前应留意电台、电视台、运输署网页及「香港出行易」流动应用程式的最新交通消息，提早计划行程，预留充裕时间。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
6小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
5小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
8小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
2025-11-29 18:54 HKT
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
12小时前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
8小时前