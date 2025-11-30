大埔宏福苑五级火︱沙田马场闭门作赛 捐$7020万包括赛事总收益予政府援助基金

大埔宏福苑五级大火，导致至少146死，马会早前宣布，周日赛马日会闭门作赛。马会于今日（30日） 赛事开赛前，在沙田马场马匹亮相圈举行一分钟默哀仪式，悼念大埔宏福苑火灾不幸罹难人士。马会亦宣布把今天（30日）举行的闭门赛马赛事的总收益，即7,020万港元，悉数捐予由香港特别行政区政府成立的「大埔宏福苑援助基金」。加上早前透过「赛马会紧急援助基金」提供的1亿港元援助，以解伤者及死者家属的燃眉之急 ，马会总共已向受影响居民捐助1亿7,020万港元。

马会多个基金捐助项目已即时行动



马会向火灾中痛失挚爱的伤者及死者家属致以深切慰问，同时透过旗下慈善信托基金，继续与相关政府部门及非政府组织紧密合作。在政府决策局和部门的协调及领导下，多个基金捐助项目已即时行动，为受影响的家庭提供切实的援助，当中包括支援过渡性房屋营运机构，为空置单位添置家具及日常用品；提供应急药物、情绪及丧亲支援；协助年长居民和照顾者联系合适的社会服务；举办家长网上课程，支持大埔的幼稚园及托儿所；提供津贴予受影响学生购买校服、文具和其他必需品；以及提供食物援助予有需要人士。



此外，马会亦已为受火灾影响的员工，安排临时住宿及应急资金，并设立24小时热线协助有需要情绪支援的员工。马会会继续留意事件发展，并与相关政府部门保持密切联系，以确定最有效的支援方式，帮助受到影响的居民渡过难关。

马会董事、干事、员工、练马师及骑师于开赛前参与默哀仪式。马会图片

