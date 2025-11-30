大埔宏福苑五级火︱黄伟纶麦美娟访元朗青年宿舍慰问受灾户 指1827人已获安排入住各类暂住设施

大埔宏福苑火灾发生后，政府持续推进居民安置工作。财政司副司长黄伟纶今日（30日）联同民政及青年事务局局长麦美娟、常任秘书长林雪丽、副局长梁宏正等官员，前往元朗青年宿舍「保良局李兆基青年绿洲」，探访获安排暂住的受灾居民。他亦感谢保良局及青年义工的支援安排。

约1827人已获安排入住各类暂住设施

黄伟纶在社交平台公布，截至今日上午，已有约1,827名受火灾影响的居民获安排入住各类暂住设施，包括房屋局的过渡性房屋、房协单位，以及由民青局协调的青年宿舍和酒店房间。他特别提到，在民青局协调下，不同企业和志愿机构共提供超过1,000个单位，供居民免费暂住一至两星期作缓冲。

对于后续安排，黄伟纶指出将以过渡性房屋及房协单位为主，相关单位数量已由最初公布的1,800个增加至2,000个。他鼓励有需要的居民致电房屋局过渡性房屋专责小组（3611 8482）查询入住情况，或透过电话热线182 183与社工联络。

黄伟纶：及时安顿有助减轻徬徨

黄伟纶指，「保良局李兆基青年绿洲」目前可提供100个暂住单位，已协助20名居民入住10个单位。黄伟纶表示，与居民交谈时感受到他们经历火灾后的不安，但及时安顿有助减轻徬徨。他亦感谢青年宿舍义工协助居民处理物资需求，并指出宿舍房间设备齐全，包括独立洗手间、电热水炉等，共用空间亦设有厨房和洗衣房。

黄伟纶强调，政府将与各界携手合作，尽一切办法协助居民渡过难关。