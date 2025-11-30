甲流︱一岁男童并发肺炎及嘶吼症 潜伏期无外游 入住PICU情况严重

衞生署衞生防护中心今日（30日）再接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，涉及一名过往健康良好的一岁男童，临床诊断为甲型流感并发肺炎和嘶吼症，目前留医儿童深切治疗部，情况严重。

中心指，该男童于11月26日出现发烧、咳嗽和流鼻水，同日向私家医生求医，至昨日（29日）出现呼吸急促，被带到屯门医院急症室求医并入住该院，及后因征状恶化，转到该院儿童深切治疗部接受治疗，目前情况严重。他的鼻咽拭子样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发肺炎和嘶吼症。

男童尚未接种2025／26季度流感疫苗，於潜伏期内不曾外游。他的两名家居接触者近日曾出现呼吸道病征，病况轻微，无需住院。

防护中心吁尽快接种流感疫苗

计及上述个案，今个夏季流感季节至今已录得23宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎11个月至17岁。若单单计算在本年度季节性流感疫苗接种计划展开后录得的14宗个案，只有一人曾在发病前4天接种本年度季节性流感疫苗。然而接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，换言之，这些严重个案的儿童都未能受到疫苗保护。中心呼吁家长尽快安排子女免费接种季节性流感疫苗，因为接种流感疫苗是最有效预防流感及其并发症的方法之一，亦可减低重症及死亡的风险。