Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流︱一岁男童并发肺炎及嘶吼症 潜伏期无外游 入住PICU情况严重

社会
更新时间：19:00 2025-11-30 HKT
发布时间：19:00 2025-11-30 HKT

衞生署衞生防护中心今日（30日）再接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，涉及一名过往健康良好的一岁男童，临床诊断为甲型流感并发肺炎和嘶吼症，目前留医儿童深切治疗部，情况严重。

中心指，该男童于11月26日出现发烧、咳嗽和流鼻水，同日向私家医生求医，至昨日（29日）出现呼吸急促，被带到屯门医院急症室求医并入住该院，及后因征状恶化，转到该院儿童深切治疗部接受治疗，目前情况严重。他的鼻咽拭子样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发肺炎和嘶吼症。

男童尚未接种2025／26季度流感疫苗，於潜伏期内不曾外游。他的两名家居接触者近日曾出现呼吸道病征，病况轻微，无需住院。

防护中心吁尽快接种流感疫苗

计及上述个案，今个夏季流感季节至今已录得23宗涉及儿童流感的严重个案，包括3宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎11个月至17岁。若单单计算在本年度季节性流感疫苗接种计划展开后录得的14宗个案，只有一人曾在发病前4天接种本年度季节性流感疫苗。然而接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，换言之，这些严重个案的儿童都未能受到疫苗保护。中心呼吁家长尽快安排子女免费接种季节性流感疫苗，因为接种流感疫苗是最有效预防流感及其并发症的方法之一，亦可减低重症及死亡的风险。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
03:01
大埔宏福苑五级火‧持续更新｜至今146死79伤 54具遗体有待辨认 6大厦结构无即时危险
突发
2小时前
大埔宏福苑五级火︱民建联到大埔吊唁处悼念火灾罹难者
政情
6小时前
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
陈百祥怒踩对手下体影片曝光  爆发大冲突前TVB一线男星做和事佬  精装明星足球队火药味浓
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜屯门马路现「催泪」车尾！巴基斯坦司机贴两张暖心告示 后车车主：第一次揸车眼湿湿｜Juicy叮
时事热话
4小时前
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
周润发哽咽悼大埔宏福苑五级火罹难者掀热议 代表香港现身MAMA 网民：好有心，得佢唔会被闹
影视圈
8小时前
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
TVB索女主播低调办浪漫婚礼 与新婚老公情深对望 产后状态极佳BB样貌首曝光
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
大埔宏福苑五级火｜屋宇署勒令维修工程暂停 富泽花园居民忧「烂尾」：外墙都凿开了
社会
6小时前
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈
大埔宏福苑五级火｜38岁妹失联逾44小时 亲姐哭求争气： 两个小朋友都揾紧妈妈 !
社会
2025-11-29 18:54 HKT
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
80年代娱圈猛人曾因移民加国「一铺清袋」险破产 风光背后自揭人生最大遗憾：到今日都好后悔
影视圈
11小时前
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
大埔宏福苑五级火｜地盘出最辣禁烟令！不止罚款 捉到即时赶出门 网民：一早就应该｜Juicy叮
时事热话
8小时前