大埔宏福苑五级火︱建造业工会：至少4名工友罹难 曾尝试救火撤退时「无路可走」

大埔宏福苑五级火酿成至少128人死亡、83人受伤，有维修工程工友亦在意外中不幸罹难。香港建造业总工会理事长周思杰接受《星岛头条》查询时表示，目前共确认有4名工友遇难，当中1名遇难管工于宏昌阁工作，3名遇难工友于宏泰阁工作；另有一名于宏泰阁工作的女工友失联，其儿子正在医院认人。工会亦接触到4名幸存工友，其中2人受伤，仍在医院留医。周思杰指由于仍有工友失联，不排除数字会有所上升。

工人曾尝试救火 撤退时已无路可走

他续指，工人们以14人为一组进行作业，3名于宏泰阁不幸罹难的工人均属同一组。当中两名男工于10楼进行纸皮石铺砌工作，而另外一名女工则于12至13楼进行「抆罅」工作。周思杰据潘姓生还工友忆述指，工作期间，忽然有火球扑来，引燃周围杂物，工友们第一时间尝试扑救，当有工友发现火势失控并呼叫撤退时，其他仍在救火的工友「想走都无得走」。

罹难工友亦符合援助资格

至于对遇难工友的支援，周思杰表示，曾有遇难者家属前往现场后，得知只有宏福苑居民才能获得相关援助。对此，工会立即与劳工及福利局沟通，该局随后也与民政及青年事务局进行协调。经协调后，有关部门澄清是沟通失误，强调罹难工友同样符合援助资格。他又指，现时社会关注点未去到遇难工友身上，但工会已向政府提供相关资料，并会派出职员协助，为遇难工友作跟进及相关支援。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火‧持续更新｜128死83伤 宏盛阁再发现遗体 警务处长周一鸣视察灾场