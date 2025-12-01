Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火丨印尼驻港总领事馆：9名印佣已确认罹难 仍有36人下落不明

社会
更新时间：15:30 2025-12-01 HKT
发布时间：15:30 2025-12-01 HKT

就大埔宏福苑五级大火，印尼驻港总领事馆今日（12月1日）回复《星岛头条》查询时表示，截至昨日（30日），已确认有9名印尼佣工不幸罹难，另有1人仍在医院接受治疗。 

共140名印佣居宏福苑工作 36人仍下落不明

印尼驻港总领事馆指，共有140名印尼公民在宏福苑居住及工作， 截至周日（30日）晚上11时，已确认其中94人的下落，惟仍有36人下落不明。 

印尼驻港总领事馆已采取多项措施，为受影响的印尼公民提供协助，包括走访该地区的临时庇护所和医院，以识别及核实与印尼国民相关的任何信息；直接与受影响者沟通并分发援助物资（食品、卫生用品）；加快护照签发；在总领事馆馆舍内开设临时庇护所；以及在大埔社区中心（乡事会街2号）开设援助站。

正协助安排遇难者遗体运返印尼

总领事馆一直与遇难者家属保持沟通，并致力确保其合法权益获得保障。总领事馆同时正协助安排遇难者遗体运返印尼事宜。

吁印尼公民警惕 提防利用火灾进行诈骗

总领事馆表示，会与香港警务处、其他地方政府部门及相关机构保持密切协调，持续追查尚未取得联系及行踪不明人员的下落。此外，总领事馆注意到近期出现利用大埔火灾实施诈骗的案件，特此提醒公民保持警惕，仅信赖总领事馆及相关地方政府部门发布的官方信息。

菲律宾驻港总领事馆图片。

菲律宾驻港总领事馆证1名菲佣离世

菲律宾驻香港总领事馆已确认1名菲律宾公民丧生；89名菲律宾国民安全无恙并已联系上，1人受伤，以及 2人尚待核实。馆方目前正持续进行实地工作，以核查和协助受大埔火灾事件影响的海外菲律宾劳工。

 

