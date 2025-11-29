宏福苑五级火｜黄伟纶 : 1555名居民入住应急住宿 何永贤 : 过渡性房屋支援灾民带同宠物入住

大埔宏福苑五级火致大批居民痛失家园。财政司副司长黄伟纶指截至今日（29日）下午，已有约1,555名受大埔火灾影响的居民，获安排入住房屋局的过渡性房屋单位、房协安置屋村单位，以及由民政及青年事务局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间，较昨晩大幅增加580名入住。

黄伟纶和何永贤到「路德会双鱼荟」了解接收受影响居民情况

黄伟纶和房屋局局长何永贤今日到过渡性房屋项目「路德会双鱼荟」了解接收受影响居民的情况。现场所见，社工积极为入住居民进行登记并关心他们的处境，而项目原本的居民也热心地成为义工，帮助宏福苑的居民适应和安顿。

黄伟纶表示，多个政策局及部门正努力加强大埔火灾跟进支援工作。政府会尽一切努力，为受影响居民提供应急住宿支援。现时全港有约1500个可供入住的过渡性房屋单位，随时可接收受影响的居民。截至今日下午，已安排约982名居民入住，其中位于元朗八乡粉锦公路160号的「双鱼荟」项目，差不多一半单位已有居民入住。另外，约517名居民亦已入住由民青局协调的青年宿舍／营舍或酒店房间。

何永贤表示，各个过渡性房屋项目持续接收受影响的居民入住。截至今日( 29日 )下午6时，先后有共410个单位投入服务、982名受影响居民入住。随着不同项目单位的流转，当局目前还有逾1100个单位可供使用。另有19户、共56人入住房协安置屋邨单位。换句话说，已经有1038人在这类可以住一段时间、也免租的地方安顿了下来。

作为营运了一段时间的项目，「双鱼荟」的配套支援齐全，有便利店、洗衣房，也有「惜食堂」的饭盒。社会各界人士也相当热心，纷纷将物资送到「双鱼荟」，衣物、被铺、煮食用具、暖风机等，供有需要人士取用。

住户最挂心的始终是自己原本的家

一行人探访了其中一位住户，他表示在义工和社工的帮助下很快就安顿好，但最挂心的始终是自己原本的家。何永贤等安慰他，指现时整个特区政府都集中精力善后跟进，了解居民的期盼，会努力攻克难关。

「双鱼荟」表明会让受影响家庭带同宠物入住

过渡性房屋的营运机构也展示出对居民的理解，作更好的支援。当局更留意到有受影响居民家中有宠物，因此在选择安置去向时也要顾及这些「家庭成员」。当局特别协调过渡性房屋项目在有关方面的安排，「双鱼荟」也非常理解居民的需要，表明一定会让受影响家庭带同宠物入住，相信其他过渡性房屋在可行情况下，都会提供同样支援。

此外，入住过渡性房屋单位向来要自行添置家具电器，但考虑到宏福苑居民非常紧急的情况，信和集团主动联系房屋局，陆续送出数百张床；而京东集团、实惠及健康快车也将会提供数以百计的床予不同过渡性房屋项目，以尽快照顾受影响住户的生活需要。房屋局正努力因应居民所需，迅速与各捐赠单位作出配对，预计未来数日将会有更多公司及慈善单位作出捐赠，尽快送到各单位，让居民可以安心入住。