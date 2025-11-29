Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑五级火︱「大埔宏福苑支援服务」专题网站推出 一站式提供住宿及心理支援等有用资讯

社会
更新时间：18:49 2025-11-29 HKT
发布时间：18:49 2025-11-29 HKT

大埔居屋宏福苑周三（11月26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，83人受伤，包括一名37岁消防员殉职。多个政策局及部门正集中持续加强后续支援善后工作。「大埔宏福苑支援服务」专题网站经已推出，一站式提供住宿支援、物资援助、政府专项基金、经济援助，以及医疗与心理支援等相关资讯及最新消息，方便市民查阅。专题网页:www.taipofire.gov.hk

网站胪列了政府提供的住宿支援，包括房屋局过渡性房屋、房署的中转屋及房协的空置单位等资料，以及政府现正统筹资讯科技业界尽快构建捐献物资平台，让有关团体和市民登记他们可提供的捐献物品，预计有关平台可于日内完成。现阶段团体和市民可透过WhatsApp，登记他们的资料和可捐献的物资，以便政府整合资料和有需要时与有关人士联系，WhatsApp号码： 9213 2388
https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700758.htm等有用资讯。

机构

服务

相关资讯
房屋局 过渡性房屋 电话：3611 8482
房屋署 中转屋及临时收容中心 电话：2658 4430
香港房屋协会 专用安置屋邨、暂租住屋项目及出租屋邨空置单位 电话：2839 1393
香港房屋委员会 为受影响的未补价资助出售单位业主提供特别按揭贷款安排 https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/29/P2025112900235.htm
民政及青年事务局 透过不同的私营机构和慈善团体，物色到接近1,000个位于青年宿舍及酒店作即时缓冲安排，供受影响居民即时留宿一至两星期 https://www.facebook.com/share/p/1A8dBiKHBC/ （只有中文）
https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700940.htm
民政事务总署、康乐及文化事务署 开放临时庇护中心 https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700497.htm

 

 

