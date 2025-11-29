宏福苑五级火︱「大埔宏福苑支援服务」专题网站推出 一站式提供住宿及心理支援等有用资讯

大埔居屋宏福苑周三（11月26日）发生五级大火，至今造成最少128人死亡，83人受伤，包括一名37岁消防员殉职。多个政策局及部门正集中持续加强后续支援善后工作。「大埔宏福苑支援服务」专题网站经已推出，一站式提供住宿支援、物资援助、政府专项基金、经济援助，以及医疗与心理支援等相关资讯及最新消息，方便市民查阅。专题网页:www.taipofire.gov.hk。

网站胪列了政府提供的住宿支援，包括房屋局过渡性房屋、房署的中转屋及房协的空置单位等资料，以及政府现正统筹资讯科技业界尽快构建捐献物资平台，让有关团体和市民登记他们可提供的捐献物品，预计有关平台可于日内完成。现阶段团体和市民可透过WhatsApp，登记他们的资料和可捐献的物资，以便政府整合资料和有需要时与有关人士联系，WhatsApp号码： 9213 2388

https://www.info.gov.hk/gia/general/202511/27/P2025112700758.htm等有用资讯。