宏福苑五级火｜入境处派专车接载330位灾民到总部办证 居民赞安排便捷 免到处奔波

大埔宏福苑五级大火造成多人死伤，入境处今（29日）于多个庇护中心，安排逾330位受影响居民乘坐专车，前往将军澳入境处总部补领身份证或其他旅游证件。截至下午6时，入境处一共接获逾270宗身份证或旅行证件申请，以及逾250宗出生或结婚证书等申请。下周一（12月1日）午后将安排把办妥的身份证及旅行证件送到中心派予居民。入境处处长郭俊峰下午到总部视察情况，并详细了解受影响居民补领证件的安排。

入境处安排专车到访临时庇护中心 接载约330位居民到总部办证

入境处今日安排专车到访大埔临时庇护中心，接载约330位受火警影响居民到将军澳入境处总部办理各类型身份证明文件及证书，以及安排车辆接载有需要的申请人到将军澳中旅社补办回乡证。至下午3时，首批完成补领证件的居民回到庇护中心。

分头行事补领身份证、申请援助

补领身份证的冼小姐透露，有部分家人需要补领身份证等证件，「大家分头行事，有些人去申请援助金，有些人去申请身份证」。她称，申请援助时，会查核居民证或身份证，居民证其实一户只有一张，只会登记一个名字，所以很多时都需要身份证核实身份。对于入境处安排，冼小姐认为可以方便长者或行动不便的人士，「无论接收资讯，还是申请援助，现场都需要排队」，她指如果一个人住再加行动不便，未必可以处理那么多事情。

居民称整合平台有助简化申请流程 惟明白不可能即时做到

前往补领证件的刘先生表示，昨晚太太登记资料后，今天中午便可以一次过补领身份证、护照、回乡证及结婚证书，小朋友的身份证、回乡证和出世纸也一并办理。至于援助金方面，他称，日前已申请部份，但「未到手」。他认为若能整合各平台，一次过处理当然是最好，但亦明白不可能即时做到。

居民赞证件办理安排便捷 免奔波之苦

不愿出镜、与姐姐同住宏泰阁的李女士表示，发生火灾时刚好外出，身份证及回乡证也在身上，惟旅行护照留在家中。她今早才收到资讯可以在庇护中心办领证件，认为是次安排「很方便」，「大家现在没有固定居所，若要大家再到处去奔波，状态都不好。」她现时暂住粉岭朋友家中，计划自行去入境处补办旅行护照。

入境处早前宣布，受大埔宏福苑火警影响的市民如需补领香港身份证，可在办公时间内前往任何一间人事登记办事处办理申请，无需预约。至于，若需补领香港特别行政区旅行证件，亦可在办公时间内前往入境事务处总部或任何一间入境事务处分区办事处办理申请，无需预约。

记者：何姵妤

摄影：苏正谦



