大埔宏福苑五级火︱中联办、外交部驻港公署、驻港部队和驻港国安公署下半旗及默哀

社会
更新时间：15:29 2025-11-29 HKT
发布时间：15:29 2025-11-29 HKT

大埔宏福苑五级火造成严重伤亡，全城哀悼。中央政府驻香港联络办副主任刘光源、罗永纲、祁斌、孙尚武和秘书长王松苗，在港协助开展救灾工作的中央港澳办工作小组成员，中联办干部职工代表，今 ( 29日 )早8时，在办公楼前肃立。国旗升到旗杆顶部后，再徐徐降半旗。全体人员默哀3分钟，表达对火灾中不幸罹难人士的沉痛哀悼和英勇牺牲消防员的崇高敬意。

外交部驻港公署今早举行下半旗和默哀仪式

外交部驻港公署今早亦举行下半旗和默哀仪式。特派员崔建春、副特派员李永胜、花有与张长伟，以及公署工作人员在办公楼正门前广场肃立，全部人之后默哀3分钟，公署将一连3日下半旗志哀，向香港火灾事故遇难人员和殉职的消防员致以深切哀悼。公署将一连3日下半旗志哀。

驻港国安公署在公署总部举行下半旗志哀仪式

驻港国家安全公署领导和干部代表亦在公署总部举行下半旗志哀仪式，全体干部肃立默哀3分钟，沉痛哀悼在大埔宏福苑火灾中不幸罹难的人士。

驻香港部队领导机关、官兵代表也于今日上午8时，在中环军营、中区军用码头，陆海空军部队官兵在昂船洲、石岗、新围等军营，组织下半旗和默哀仪式，向在香港大埔宏福苑火灾中遇难人员和殉职消防员致以深切哀悼。

行政长官李家超今早（29日）联同主要官员、行政会议非官守议员、公务员、纪律部队首长及医管局领导层等，在政府总部东翼前地默哀。港澳办常务副主任徐启方、中联办主任周霁及中央港澳工作办公室副主任农融亦在场，一同哀悼在大埔宏福苑火灾不幸罹难的人士。

