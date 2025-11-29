大埔宏福苑五级火｜精神科医生指灾民感无助影响情绪 需要被人理解

大埔居屋宏福苑本周三（26日）发生五级大火，7幢大厦起火，酿成多人死伤。中大医学院精神科学系名誉临床副教授麦永接表示，灾民的无助感对情绪影响很大，需要被人理解。

麦永接今日（29日）早上在一电台节目指出，面对灾难，灾民一般会感到未知及无助，这对情绪影响很大，强调他们需要被人理解。他还提到，坊间有不少支援灾民的热线，但相关资料太多，难以消化，建议资讯最好由政府部门整合。

红十字会临床心理学家张依励也提醒，灾民需要陪伴和聆听，建议市民在关心的同时，要著重理解对方的心情，勿只顾提供建议。香港红十字会截至昨日中午，亦已动员逾200人次医护及义工，接触超过500名居民提供协助。

她称，今次灾难发生后，红十字会即时启动心理支援服务，如陪伴遇难者家属辨认死者的相片甚至认尸。由于家属在认尸过程中心情会沉重甚至崩溃，张依励称，团体不但提醒要有心理准备外，也要陪伴并进行心理辅导。

张依励又提到，由于灾情严重，原有的社区网络已破坏，灾民要重建的不仅是物理上的家园，还涉及心理复原及社区重建等，这都是以年计算的过程，因此建议市民尽可能提供实务的协助，如帮忙灾民照顾年幼子女等。

社会福利署（社署）临床心理学家郭芷盈表示，社署已调派所有临床心理学家，为宏福苑火灾居民提供支援。她特别提醒，儿童及青少年的情绪需要特别关注，建议家长或校方主动聆听他们的需要，例如询问他们的心情、对事件的理解及疑问。建议让儿童尽快回复正常生活规律，例如上学，并尽量减少生活上的转变。

相关新闻：大埔宏福苑五级火︱政府构建网上平台登记物资捐献 再由政府配对 麦美娟：让灾民获有序支援（附登记电话）