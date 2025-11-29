基孔肯雅热｜食环署青衣自然径加强灭蚊 试用机械狗提升成效

因应有基孔肯雅热确诊个案患者报称曾在青衣自然径被蚊叮咬，食环署联同多个部门在该处加强灭蚊。食环署亦已召开地区层面的跨部门工作小组，密切留意情况发展，并协调各相关部门及持份者在其管辖范围内加强防蚊灭蚊。

食环署自11月13日起，已在青衣自然径一带采取密集式灭蚊措施，务求切断病毒传播链，相关工作包括：持续在各行山径进行密集式雾化处理，并在合适地点使用大型超低微量喷雾器及试用灭蚊机械狗，提升成效；设置新型捕蚊器；清理可引致积水的容器和垃圾，并在无法即时处理的积水处施放蚊油或杀幼虫剂；向行山人士派发宣传单张，提醒市民提防蚊患。

此外，署方自11月初已巡访周边学校和幼儿设施，提供防蚊资讯，并已就蚊虫滋生问题提出两宗检控及发出四张法定消除积水通知书。

吁市民保持警觉 清理家居积水

食环署提醒市民应继续保持警觉，采取防治蚊虫措施，并定期清理家居及周边环境的积水，要点如下：