大埔宏福苑五级火︱政府构建网上平台登记物资捐献 再由政府配对 麦美娟：让灾民获有序支援（附登记电话）

大埔宏福苑五级火造成严重伤亡，政府开放多个临时庇护中心让居民暂住，不少市民自发筹集物资前往临时庇护中心，到场协助分发支援灾民。民政及青年事务局局长麦美娟今日（29日）出席电台节目时表示，政府正统筹资讯科技界构建网上平台，为可以提供捐献物资的市民及团体登记，在有需要时分发予受影响居民。市民或团体可先透过电话号码9213 2388 Whatsapp登记，让政府进行配对。

麦美娟感谢市民、专业组织提供物资或支援服务，但现时在临时庇护中心的物资已足够，反而稍后为居民安排长期居所后，要为他们添置设施，届时亦需要社会的帮忙，让灾民可有序地得到支援。她呼吁各界在网上平台登记，相信平台在这一两天便可建立。

麦美娟在节目表示，考虑到灾民仓皇逃生时未能携带任何财物，政府决定即时向每户派发一万元现金，至今接获1200个申请，并已有336户领取。她指，有部分受影响居民到亲戚家借宿，或自行寻找住处，接下来会陆续安排人员送递「应急钱」到灾民手上。此外，每户5万元的生活津贴，则透过社工安排登记，用最快的方法发放。同时亦会为死难者家属发放20万的慰问金，亦是向社工登记，以便尽快发放。

麦美娟：政府援助基金已有10亿元

她又称，由于各界团体及热心人士均希望伸出援手，导致灾民需要在不同地点「排几条队」领取不同机构的物资或援助金，造成混乱和不便。她呼吁善心人士联络社署，让社署统一安排，协助居民申请和发放。

麦美娟提到，政府设立的「大埔宏福苑援助基金」已收到外界7亿元的捐款，计及政府起动的3亿元，已有10亿的资金。她指希望有关的基金能为受影响住户无论是短期的应紧钱，以及重建家园时各项需要，都可透过基金作支援。

住宿安排方面，麦美娟表示，政府已成功协调超过1000个单位，完全免费提供予有需要的灾民暂住。截至目前，已有300多户入住酒店或青年宿舍、超过600人入住过渡性房屋。

「一户一社工」模式提供个人化长期支援

社会福利署为火警所有受影响住户进行「一户一社工」安排。劳福局局长孙玉菡表示，现时已为超过1100名住户登记，每一户配对一位专责社工，协助受影响住户领取援助金及之后安置等的其他支援。

孙玉菡又称，「一户一社工」会了解每个家庭的独特情况，若住户家庭遭逢巨变，顿失至亲，社工以及其他专业人士会提供情绪辅导等全方位支援。他指出「一户一社工」设立的原意是不希望灾民「东扑西扑」，通过社工协调现时各团体提供的资源援助，呼吁尚未登记的住户，尽快致电社署热线182183联络。

他续指，社福界代表已召开会议统筹救灾，协助灾民。东华三院、圣公会等大型慈善机构，现已在富山公众殓房协助家属善后。政府与各机构亦将免费提供殓葬及心理辅导等服务，以减轻家属的负担。

