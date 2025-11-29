大埔宏福苑五级火 | 粤赠无人机、灭火救援靴  深圳民众收集「尿袋」等物资援港

大埔宏福苑「11．26」五级大火造成严重死伤，引起内地社会广泛关注。新华社公布，多个中央部门及地方政府迅速向香港提供支援，物资、装备及善款已陆续送抵，协助前线救援及灾后安置工作。

支援物资包括2架照明无人机、8架双光侦察无人机

官方信息指，广东省消防救援总队应香港消防处请求，第一时间调动救援装备，支援包括2架照明无人机、8架双光侦察无人机、20套机械外骨骼装备及1680双灭火救援靴。上述物资已于莲塘口岸完成交接，部分装备即时投入使用。

此外，广东省亦紧急调集医疗物资及耗材，分别于27日晚及昨日（28日）早上送抵港方手中，用于支援医院及前线人员处理大量伤者。

慈善机构及企业亦迅速行动。中国妇女发展基金会、中国儿童少年基金会联同多间爱心企业捐出人民币500万元；中国红十字会总会向香港红十字会捐出人民币200万元。新华社指出，涵盖科技、电商、物流等行业的内地企业及机构，对宏福苑大火的捐款总额已超过6亿港元。

大型央企亦纷纷增援。华润集团旗下企业紧急调集毛毯、饮用水、饼干、即食面等物资送往安置点；招商局集团则拨出2000万港元设立专项慈善基金，支持灾后援助及重建。

深圳民众自发组团接力

民间力量同样踊跃。火灾当晚，有深圳市民自发组团，为安置点送上衣物及毛毯等保暖用品；亦有居民透过微信群组织「爱心物资接力」，收集充电器、卫生用品等，再由义工在口岸交接转送香港。内地网民亦在社交平台广泛转发香港庇护中心的物资需求帖文，号召身边人士捐赠或直接邮寄物资至港。