大埔宏福苑五级火︱义工自发支援 派香薰助眠 将办瑜伽班助灾民走出阴霾

天灾无情，人间有爱。大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今造成至少128人死亡，逾200人情况未明。灾难发生后，多个团体及义工自发到场支援，有联谊会组织派发物资，并表示若政府需要协助清理灾区，将派遣年轻成员参与；亦有义工团队专注提供情绪支援。现场义工总人数超过100人。

香港保定海外联谊会会长梁磊表示，联谊会已连续两日到场派物资。首日有8名义工，主要派发水果；第二日增至15人，连同负责采购物资的成员，合共动员逾70人。除水果外，亦派发川贝枇杷膏、凉茶及中药等，物资约在半小时内派发完毕。她指，联谊会将继续提供支援，包括运送临时房屋供灾民使用，若政府需协助清理灾区，联谊会的年轻成员亦会参与。联谊会将于今晚开会，商讨明日支援工作，目标是精准协助灾民。

派助眠香薰油 冀舒缓灾民情绪

心圆满基金会义工Kelly指出，今次赈灾行动主要为灾民提供情绪支援。由于灾情突然，只能在短时间内组织有限物资，因此今天派发的物资主要为保心安神花及香薰油，旨在帮助灾民放松情绪，尽快休息。她观察到灾区物资供应充足，因此团队更著重心灵层面支援。

将联络更多团体 提供深层心灵关怀

心圆满基金会义工Heidi预计，今日派发工作将持续三至四小时，稍后会开会检讨并跟进居民需要。她续指，下周将联络其他情绪支援团体，为灾民提供更深层次关怀，例如举办减压放松活动及瑜伽班，协助灾民走出阴霾。

市民自发互助 物资多元化

除了组织，不少热心市民亦自发前往大埔帮忙。粉岭居民叶先生表示，行动主要由居民自发组织，没有特定发起人，「我出门时经过，便加入帮忙」。他又指「好多人都系自动自觉过嚟帮手」，并会主动询问有何需要。

他提到，每朝早7时便有大量物资运抵，现场人员会将物资分类，包括食物、饮用水、电器、衣物、尿片及口罩等。他则负责派发食物和饮用水，其他区域会有专人负责派发不同物资。

叶先生已连续两日参与义工活动，并预计「未来几日都会继续」。他指出，义工人数不定，高峰时一个站点会有6到8个人，估计总人数达「百零二百人」。由于物资数量庞大且持续运抵，难以准确统计具体箱数。

