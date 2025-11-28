基孔肯雅热︱新增一宗输入 63岁患者居青衣晓峰园 青衣区累计个案增至6宗

衞生署衞生防护中心今日（28日）公布，截至今日下午5时，中心录得一宗新增感染基孔肯雅热输入个案。涉及一名63岁男子，居于青衣晓峰区。初步调查显示，他曾于11月9至14日及11月19日分别到访海南省三亚市和广东省深圳市。他于11月25日出现关节痛，并于昨日（27日）出现发烧及皮疹，同日到仁济医院急症室求医，获安排留院在无蚊环境下接受治疗，目前情况稳定。他的血液样本对基孔肯雅病毒呈阳性反应。

家居接触者无病征

病人有两名家居接触者，亦是前往三亚市的同行人士，而其中一名家居接触者连同另外6人曾与他一同到深圳市。上述人士暂时均没有病征，并正接受医学监察。由于病人在潜伏期曾到访中国内地，中心初步认为他是在外游期间受到感染，属输入个案，会把个案通报中国内地衞生当局。

衞生署衞生防护中心。资料图片

未计今日个案，近期录得的输入个案中，已有5名患者居于青衣。中心已完成相关病人样本的基因排序及分析，结果显示，两名属同一家庭的患者，分别为60岁女病人（11月21日确诊）及66岁男病人（11月22日确诊），其基因序列相同，显示有共同感染源头，惟该序列与其他本地或输入个案不同。由于两人於潜伏期内曾到访广东省深圳市，中心认为该家庭群组属输入个案。

至于另外两名互不认识的患者，包括一名居于伟景花园的63岁男病人（11月20日确诊）及一名居于青衣邨的49岁女病人（11月23日确诊），其基因序列完全相同，显示两人有共同感染源头，但与其他本地或输入个案（包括上述家庭群组）及广东省其他已进行基因分析的个案不同。中心的流行病学调查发现，两人在潜伏期及发病后于青衣北的活动范围有重叠，主要涉及青衣市中心一带及青衣自然径附近，中心不排除区内早前有未被诊断的输入个案将病毒传播给蚊子，导致两人受感染。基于流行病学调查及基因数据分析，中心现将这两宗个案判定为本地感染个案。

余下一名53岁女病人（11月21日确诊）的样本因病毒量过低而无法进行基因分析，由于她发病前约两周内曾前往中山，被列为输入个案。

就近日在青衣居住的输入及本地个案，中心在接获通报后已即时进行流行病学调查及把他们的活动地点通知食物环境衞生署，以进行控蚊灭蚊行动。鉴于部分确诊个案报称曾在青衣自然径行山期间被蚊叮咬，中心评估该径风险较高。为审慎起见，中心自11月23日起呼吁近日曾在青衣北一带活动或在青衣自然径行山的人士，若出现相关病征，应尽快求医，并致电中心早前设立的查询热线2125 2373。中心接获两名有轻微病征的人士致电查询，并已安排他们进行抽血检查，其中一人的样本对基孔肯雅病毒呈阴性，另一名人士的化验工作正在进行。

今年累计录73宗基孔肯雅热确诊个案 6宗属本地个案

中心本周亦已透过基层医疗署通知葵青区内约130名基层医疗医生，呼吁他们留意病人是否有相关病征，并安排相关病人进行血液化验，中心的公共衞生化验服务处会提供免费检测服务。中心的流行病学调查仍然继续。政府各相关部门已经针对所有输入个案加强蚊媒防控措施，以及在当区进行个案主动追踪工作，因此上述两宗本地个案对现时整体的风险评估没有太大影响。

因应基因排序及分析结果而重新界定上述两宗个案为本地个案后，本港今年累计录得73宗基孔肯雅热确诊个案，6宗属本地个案，其余全部属输入个案。



此外，由11月21日至昨日（27日），中心录得一宗外地传入的登革热感染个案，病人於潜伏期到过泰国。截至昨日，今年录得55宗外地传入的登革热个案。去年共录得161宗登革热个案，包括156宗外地传入及6宗本地感染个案。