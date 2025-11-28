大埔宏福苑五级火｜李家超明早率主要官员等于政府总部默哀3分钟 政府建筑物明起下半旗3日

为表达对大埔宏福苑火灾罹难者的沉重哀悼，香港特别行政区政府将进行悼念，有关安排包括由11月29日至12月1日，全港所有政府建筑物及设施（包括特区政府驻境外办事处）的国旗及区旗会下半旗志哀。其间，政府主要官员会取消非必要的公开活动。所有由政府举办及资助举行的娱乐及庆祝活动亦会按情况安排取消或延期。

行政长官李家超明日（29日）上午8时联同主要官员、行政会议非官守议员及公务员在政府总部默哀3分钟，沉痛哀悼在大埔火灾不幸罹难的人士。 在哀悼期间，民政事务总署会于全港18区设置吊唁处，供市民签署吊唁册，以表达对罹难者的深切悼念。签署吊唁册的时间为11月29日至12月1日上午9时至下午9时。

学校下半旗致哀 非庆祝性活动亦不应有表演

教育局也致函全港中小学（包括特殊学校）、国际学校、幼稚园／幼稚园暨幼儿中心的校监及校长，要求提供本地课程的中小学校（包括特殊学校）及幼稚园须在11月29日至12月1日期间下半旗（包括国旗和区旗）志哀，以及期间积极考虑停办所有庆祝活动。至于上述期间举行的非庆祝性质的活动，当中不应包括表演部分。此外，学校应按校本情况，安排师生进行悼念活动。

如国际学校，以及其他只提供非本地课程的私立中小学及幼稚园备有旗杆亦须于上述期间下半旗志哀，同时积极考虑停办所有庆祝活动。教育局也恳请各学校为在是次事件中受影响的学生提供适切的支援。

相关新闻:

大埔宏福苑五级火︱政府为每位死难者家属提供20万元慰问金 下周起向每户受灾家庭发放5万元生活费

大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟未能有效操作 棚网初步检验达阻燃要求

大埔宏福苑五级火｜广礼楼邻近灾场 居民疏散被迫露宿商场 盼归家「冲个凉」

大埔宏福苑五级火｜社区中心变成认尸间 查看遗体相片觅亲人 家属苦等两日两夜无消息

大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」