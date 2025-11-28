启德沄璟地盘冧棚架致2死3伤 恐误杀案调查资料影响传票案 协兴与地盘管工等9被告押后明年4月再讯

启德承富里2号「沄璟」地盘去年2月发生夺命塌棚意外，导致2名女工死亡、3名工人受伤。涉事承建商协兴建筑有限公司等7间公司，连同地盘管工及工人等2人共被票控62项传票罪，包括没有确保工人在监督下进行架设、更改或拆卸棚架工作等。案件今于观塘裁判法院提堂，控方认为涉案管工和工人早前被控误杀罪，可能会影响传票案件，申请押后以待调查，署理主任裁判官梁嘉琪遂押后传票案至明年4月23日。

被告依次为协兴建筑有限公司、远东幕墙（香港）有限公司、骏研营造有限公司、有合棚业有限公司、利俊棚业工程有限公司、黎卓源、方文雄、亿雄工程有限公司，以及德恒建筑发展有限公司。

控方：误杀案与传票案有关联或互为影响

控方表示，警方较早前以误杀罪起诉黎卓源和方文雄，控方认为两宗案件有关联性，或会互为影响，因此申请押后等待进一步调查。梁官关注传票案早于今年3月首次提讯，控方理应有初步案情及资料，押后至明年4月会使案件横跨近一年。控方解释警方正在调查误杀案，当中的资料或会影响传票案件，未能确认现时的案情是否最完备。梁官最终批准申请，押后案件至明年4月23日再讯。

协兴被控没有防止在建筑地盘内高处工作的人遇到危险状况，和没有防止工人遭堕下的物料或物体击中等共17项传票罪；远东被控没有发展、实施和维持一个安全管理制度等共5项传票罪；骏研被控没有设置及保持安全的工业装置及工作系统等6项传票罪；有合棚业被控没有确保存放于处所的作业装置或物质是安全的等12项传票罪；利俊棚业被票控没有防止工人遭堕下的物料或物体击中等10罪。黎卓源和方文雄，各被票控没有为受雇人本人及其他人采取合理的谨慎措施，和提供虚假资料或隐瞒资料等2罪；亿雄工程和德恒建筑，则各被票控没有发展、实施和维持一个安全管理制度等4罪。

黎卓源和方文雄早前因塌棚事件共被控2项误杀罪，各获准以30万元等条件保释至明年2月27日再讯。

案件编号：KTS26408-26469/2024

法庭记者：雷璟怡