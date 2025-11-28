Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜两岁女童并发休克、脑病变和多重器官衰竭 延至昨晚不治 今年第三宗儿童死亡个案

社会
更新时间：17:20 2025-11-28 HKT
发布时间：17:20 2025-11-28 HKT

衞生署衞生防护中心（中心）今日（28日）公布，昨日（27日）一宗两岁女童感染甲型流感的严重个案，病人因并发症延至昨晚不治。中心再次呼吁学校和家长尽快安排学童和子女免费接种季节性流感疫苗，因为接种流感疫苗仍然是最有效预防流感及其并发症的方法之一，亦可减低重症及死亡的风险。

今年第三宗儿童感染流感后离世个案

中心总监徐乐坚说，女童过往健康良好，是今年第三宗儿童感染流感后不幸离世的个案。计及这宗个案，本年度季节性流感疫苗接种计划由9月展开后已录得13宗儿童感染流感的严重个案，当中只有一人曾在发病前四天接种本年度季节性流感疫苗。然而接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，换言之，这些严重个案的儿童都未能受到疫苗保护。

中心呼吁学校和家长尽快安排学童和子女免费接种季节性流感疫苗。
中心呼吁学校和家长尽快安排学童和子女免费接种季节性流感疫苗。

为避免类似的不幸事件发生，他呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗，务必立即行动，尤其是高风险群组，例如儿童、长者、患有慢性疾病和免疫抑制的成年人。市民除了透过政府的各项计划接种季节性流感疫苗，亦可以联络自己的家庭医生安排接种。

徐乐坚续说，虽然最新的监测数据显示，流感活跃程度自10月下旬起逐渐下降，但仍高于基线水平。随着天气转凉，不排除流感活跃程度仍可能会有反复，加上明年初或会出现冬季流感季节，他再次呼吁所有年满6个月或以上的人士，除个别有已知禁忌症人士外，若尚未接种季节性流感疫苗的市民，请从速行动。对比今年初冬季流感季节，今季儿童感染季节性流感的严重个案较多。目前，18岁以下儿童中，6个月至2岁以下儿童的覆盖率相对偏低，只有近17%，希望各位家长不要迟疑，请尽快联络自己家庭医生为子女，以至自己和其他家人安排接种季节性流感疫苗。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
9小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前