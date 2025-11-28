Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑大火｜中燃集团捐赠120万港元 支援居民安置及灾后重建工作

大埔宏福苑五级火灾造成重大伤亡及及财产损失。据星岛环球网报道，中燃集团捐赠总价值120万港元的现金及物资予受影响灾民。

中燃集团谨向此次火灾中不幸罹难的市民表示深切哀悼，向罹难者家属、受灾同胞致以诚挚慰问与深切关怀。

中燃集团坚决贯彻习近平总书记重要指示精神，积极响应香港特区政府救灾号召，决定透过中国燃气公益基金会及集团旗下企业—壹品慧生活科技有限公司紧急捐赠现金及物资，用于支援受灾群众救助安置及灾后重建工作，切实履行企业社会责任。其中中国燃气公益基金会将紧急拨付100万港元，壹品慧将充分发挥新零售业务优势，紧急就近调度受灾现场所需物资。中燃集团完成总价值120万港元紧急捐赠，精准回应受灾民众迫切需求。

身为香港联交所主板上市的综合能源服务商，中燃集团始终与香港同胞血脉相连。中燃愿与特区政府、社会各界携手完善防灾减灾体系，以实际行动实践「气聚人和造福社会」的企业使命，助力受灾同胞早日渡过难关、重建家园，共同维护香港繁荣稳定。
 

