Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜公益金取消周日百万行 原拟跑中九龙绕道 (油麻地段) 港超联周日赛事延期

社会
更新时间：16:30 2025-11-28 HKT
发布时间：16:30 2025-11-28 HKT

大埔宏福苑发生五级大火。公益金公布，经审慎考虑，决定取消原定于本周日（30日）举行的公益金港岛、九龙区百万行 2025/26 - 中九龙绕道（油麻地段），以便各相关部门及协助单位能集中资源，全力投入火灾善后工作。公益金表示，所有已收善款，经捐款机构及善长同意后，将全数拨入「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，公益金办事处将跟进有关安排。

今明两日赛事前进行一分钟默哀仪式

中国香港足球总会在社交平台表示，原定于本周日举行的所有香港超级联赛赛事将延期举行，补赛安排将容后公布。此外，今日及明天（28日及29日）进行的中国香港男子代表队对北马里亚纳群岛代表队的U17亚洲杯外围赛，及中国香港女子队对列支敦士登女子队的国际友谊赛，赛前将进行一分钟默哀仪式，以悼念在是次事故中不幸罹难人士。代表队亦会佩戴黑色臂纱以示哀悼；除大埔区内举办之赛事外，本地其他组别的赛事如常举行，并于开赛前进行一分钟默哀仪式。

另外，公益金于昨日（27日）宣布拨出港币5千万元，成立「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，为受火灾影响的家庭及人士提供紧急经济援助。获中国银行（香港）及莎莎美丽人生慈善基金率先响应，分别捐款港币1,000万元及港币100万元予基金，协助公益金支援受影响人士。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 火警钟失效 棚网初步达阻燃要求
04:07
大埔宏福苑五级火．持续更新｜增至128死79伤 当局指火警钟失效 医管局一员工遇难
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
01:04
大埔宏福苑五级火｜灾难遇害者辨认组入火场搜遗骸 凭特征遗物助辨认
突发
5小时前
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
01:33
大埔宏福苑五级火│廉署拘7男1女 涉工程顾问、分判商及中间人 押疑犯赴「鸿毅建筑师」搜证
突发
5小时前
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
01:51
MAMA 2025丨朴宝剑带领全场为大埔宏福苑火灾罹难者默哀 开场气氛严肃熄灯5分钟致意
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
大埔宏福苑五级火｜冰粒老板为消防降温 收义工电话即运冰到场 分文不收获网民盛赞：真英雄
生活百科
12小时前
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
02:17
大埔宏福苑大火｜网民质疑未用直升机、无人机、超高云梯车 杨恩健逐一回应
社会
9小时前
大埔宏福苑五级火｜单亲妈泣诉家园被毁 契妈契爷葬身火海 ：我可以做啲咩？
突发
3小时前
政府工程师洗黑钱逾626万元及收贿 承认公职人员行为失当等6罪 押后12.16判刑
政府工程师收贿批工程合约予好友 持不明资金享受生活 认行为失当、洗黑钱逾626万元等6罪候惩
社会
12小时前
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
70年代女星三子全部移民 与儿子美国见面身心疲累？ 获新抱挨夜做一事：真的要好好的做人
影视圈
5小时前
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
大埔宏福苑五级火｜网传灾民被困火海生死剖白 走廊救邻居入屋 获救一刻回望家园「什么都想带走...却什么都带不走」
生活百科
11小时前