大埔宏福苑五级火｜公益金取消周日百万行 原拟跑中九龙绕道 (油麻地段) 港超联周日赛事延期

大埔宏福苑发生五级大火。公益金公布，经审慎考虑，决定取消原定于本周日（30日）举行的公益金港岛、九龙区百万行 2025/26 - 中九龙绕道（油麻地段），以便各相关部门及协助单位能集中资源，全力投入火灾善后工作。公益金表示，所有已收善款，经捐款机构及善长同意后，将全数拨入「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，公益金办事处将跟进有关安排。

今明两日赛事前进行一分钟默哀仪式

中国香港足球总会在社交平台表示，原定于本周日举行的所有香港超级联赛赛事将延期举行，补赛安排将容后公布。此外，今日及明天（28日及29日）进行的中国香港男子代表队对北马里亚纳群岛代表队的U17亚洲杯外围赛，及中国香港女子队对列支敦士登女子队的国际友谊赛，赛前将进行一分钟默哀仪式，以悼念在是次事故中不幸罹难人士。代表队亦会佩戴黑色臂纱以示哀悼；除大埔区内举办之赛事外，本地其他组别的赛事如常举行，并于开赛前进行一分钟默哀仪式。

另外，公益金于昨日（27日）宣布拨出港币5千万元，成立「公益金及时雨大埔火灾援助基金」，为受火灾影响的家庭及人士提供紧急经济援助。获中国银行（香港）及莎莎美丽人生慈善基金率先响应，分别捐款港币1,000万元及港币100万元予基金，协助公益金支援受影响人士。