黄百鸣涉内幕交易案 辩方陈词指证监会无权要求机主交出手机密码 官下周一裁断「案中案」

79岁导演黄百鸣（原名黄栢鸣）涉天马影视内幕交易案，辩方争议涉案手机WhatsApp讯息记录的可呈堂性、以「案中案」形式处理，今于东区裁判法院续审。辩方陈词指根据案例，证监会如要检视涉案手机内容，应另申请搜查令，而法例也没有授权证监会在现场要求机主提供手机密码，质疑做法侵犯了机主私隐权。裁判官高伟雄押后至下周一裁断。

辩方指证监会检视手机内容须另申手令

被告黄栢鸣、由资深大律师谢华渊代表；控方由资深大律师陈政龙及大律师萧锦涛代表。传票控罪指，黄百鸣于2017年8月25日至10月17日与天马影视文化控股有限公司有关连，并掌握天马影视的内幕消息，而怂使黄洁珍进行该等交易。

辩方争议黄百鸣妹妹黄洁珍手机内WhatsApp记录的可呈堂性，指证监会并未就检视及撷取该手机内容，另申请手令，而根据岑永根案例，执法部门如要检视案中检获的手机内容、须另向法庭申请手令。

证监会有责任告知黄洁珍有权请律师

辩方又指，当日早上黄洁珍原本正在单位内睡觉，突然有陌生人上门，表示有权进屋搜查，又要求提供手机密码。辩方引用加拿大案例，指当时黄洁珍根本非自愿交出密码，质疑没有人会自愿向陌人生交出密码、容许对方查看自己手机私隐，而大多数巿民亦不知道自己有权拒绝交出密码。

辩方另提到，《基本法》第35条保障巿民选择律师及时保护自己合法权益的权利，而当证监会要求黄洁珍交出手机密码时，黄洁珍已属被扣押，证监会有责任通知黄洁珍可以请律师，惟证监会当时并没有这样做，即使事后黄洁珍有请律师、已非「及时」，因她已交出密码。

即场查问密码是贪方便且有法不依

辩方重申，不争议证监会有权检视涉案手机的内容，但本案中并未依程序办事、变相越权。

辩方指根据该条例的设计，其实是容许证监会先到单位检取手机，再发通知书要求提供密码，而证监会在现场询问密码只是「贪方便」，「有法不依，有规矩唔跟」。

案件编号：ESS1735/2025

法庭记者：王仁昌