六度与13岁旧生性交 蒙眼绑手拍色情片 已婚小学辅导主任认6罪候判

39岁已婚小学辅导主任一年间，六度在住所及酒店与13岁旧生性交，期间曾拍摄对方的色情影像。辅导主任今日在区域法院承认5项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪及1项制作儿童色情物品罪，余下1项与年龄在16岁以下的女童非法性交罪则存档法庭。案件押后至明年1月8日下午判刑，以待索取事主创伤报告及被告心理报告，期间被告续准保释候判。

事主割腕后得知父亲找被告帮忙始揭事件

案情指，女童X生于2008年，被告王乐天于其小学任职辅导员。2013年女童就读小一时，2人透过学校课外活动「创意思维」相识。女童每年都参与该活动直至小六，期间2人保持联络。女童小学毕业后，父亲Y继续与被告保持联络。前年9月19日中午左右，父亲接获中学社工来电告知，女童因故不快割腕，随即致电女童查询但女童拒绝透露，父亲遂联络被告。翌晚，父亲向女童交代已联络被告帮忙，女童脸色突变，先后透露与男友分手后因不开心割腕，2021年至2022年间曾与被告性交，被告没有使用安全套，又曾提供药物、拍摄裸照。

向警透露13岁受邀看狗结果遭被告性侵

女童其后录影会面下透露，2021年6月至7月某日，被告邀请当时13岁的自己到其住所玩耍和看狗，2人原于梳化看短片，被告邀其至床上坐，被告开始抚摸女童大腿，女童不知如何拒绝，因为两人相识已久，而且很信任被告。被告随后脱下2人衣服，性交约30分钟，期间没有戴安全套，在体外射精。女童不知所措，认为被告行为不对。被告自此叫女童删除两人所有聊天纪录。

被告曾将事主蒙眼绑手拍下性交片

其后1年多，女童每星期到被告住所1、2次，2人四度在住所及酒店性交，被告曾想肛交，女童怕痛拒绝；被告又曾将女童蒙眼绑手，拍下2人性交影片，女童事后表明不同意，惟被告不在意。被告曾戴安全套1次，惟感到不舒服不再使用，向女童提供避孕药，直至2022年9月两人关系结束为止。当时女童母亲由内地回港，所以女童减少外出，以免向母亲解释。

事主认为遭受欺骗 被告却称本无对错

女童坦言没有喜欢被告，只有对老师的一点敬意，可以如朋友般嬉戏，又不知道自己与被告之间是甚么关系，不认为是其女友，但2人关系比朋友更进一步。女童自觉遭被告欺骗，知道被告人有妻子，其行为明显错误，然而被告却称事情本无对错。后来有1名男子很喜欢女童，不停尝试联络，女童每每感到紧张及有压力，最终自残，意识到可能因为男子行为与被告相似，勾起不愉快回忆，自觉危险遂向父母坦诚相告。被告最终于前年9月27日被捕，录影会面中承认犯案。

被告承认非法性交与制作儿童色情物品6罪

被告王乐天被控于2021年6月至2022年9月三个不同日子，在香港北角孔雀道60号明园大厦第二期A座某室与年约13至14岁的女童X三度非法性交；以及期间制作儿童色情物品，即X的一条视频。被告另被控在同一段时间内，分别在前述单位、明园大厦第二期B座某室及北角麦连街18号富荟炮台山酒店，与X非法性交。

案件编号：DCCC138/2025

法庭记者：陈子豪