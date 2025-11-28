大埔宏福苑大火｜评估承建商机制藏玄机？维修顾问综合评分 宏业获荐为「首选考虑」

大埔宏福苑发生五级大火，至今造成最少94人死亡，继早前拘捕承接大维修的工程公司两名董事和一名工程顾问，廉政公署今日(28日)亦采取执法行动，拘捕两名宏福苑维修工程项目顾问鸿毅建筑师公司董事。《星岛头条》记者翻查鸿毅建筑师向宏福苑业主介绍「楼宇复修工程资料简报」大维修的简报，发现它就承建商进行分析报告，当中负责大维修的宏业建筑，获推荐为首选考虑。

鸿毅建筑师负责统筹检验与工程监督

鸿毅建筑师指其在宏福苑维修的角色主要是统筹整体楼宇维修及保养工程项目顾问，为屋苑各座进行订明检验，并按注册检验人员制备的检验报告提供筹划、评估、管理及工程监督等専业建筑测量顾问服务。

背景分析与报价双重审核合资格承建商

鸿毅建筑师亦就缴交标书的57间合资格承建商进行评估，评估项目包括承建商的公司背景及报价合理性两方面，公司背景会就过往工程履历及质素、公司架构规模、财政状况稳定性、过往牵涉的法律诉讼情况，业内声誉等因素及报价的合理性进行评估，而报价合理性则，包括但不限于「与顾问公司估算范围的差距」、「各项目的单价及面积合理性」、「项目报价分布合理性」等方面作出比较及分析，然后向法团提交回标分析报告。

将宏业建筑工程评估为首选考虑

按其所作的分析报告，「公司背景」及「报价合理性」得分评级机制按A至E5级排序，而结果显示，未有承建商获A级评分，而负责大维修的宏业建筑工程是惟一一间获B级评分的承建商；9间投标者背景获得评级C级别。而报价合理性分析，则以AKA油漆方案作评估，结果显示28间投标者报价达致评级A-B级别，代表有关格原则上符合估算范围，而宏业建筑工程在「AKA油漆方案」并非最低价格的投标者。惟鸿毅建筑师综合「公司背景」及「报价合理性」后，将宏业建筑工程评估为首选考虑，而次选考虑则有9间承建商。

面试表现悬殊：宏业「独占鳌头」获推荐

该份简报亦提到，法团于2023年10月14日及2023年10月16日按市建局「招标妥」计划指引邀请5间最低回标报价公司及邀请另外9间与分析报告审核标准接近的投标公司进行面试；招标妥提供的公司表现都差强人意，而宏业建筑工程则独占鳌头，在背景评级及报价评级，分别获得B及A的表现。

