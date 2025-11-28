大埔宏福苑五级火｜港铁捐出1000万元 向每名灾民发放2000元增值额八达通

大埔宏福苑周三（26日）发生五级大火，造成重大人员伤亡。港铁对事件表示极度哀痛，对火警中离世、受伤，以及痛失家园和至亲的人士，致以深切慰问，并公布捐出1,000万元，为受火灾影响的居民提供即时和后续的援助，配合政府紧急支援及募捐工作组安排，尽快向每名受火灾影响的居民，透过八达通公司捐出已备2,000元增值额的八达通卡，以便他们作公共交通出行及其他日常用途，以纾燃眉之急。

大埔墟站设支援站 助补领八达通

港铁已于昨日（27日）下午起在东铁线大埔墟站设立支援站， 为遗失或损毁乐悠咭、「残疾人士身份」八达通或「学生身份」个人八达通的居民，办理特快补领登记，并争取在翌日发出新咭。港铁亦透过大埔民政事务处，在多个临时庇护中心发放办理补领登记相关证件的资讯。

金泽培：冀透过捐款和应急支援服务略尽绵力

位于大埔墟站的支援站，亦免费借出流动充电器，供有需要的人士使用， 支援站于早上7时至晚上11时运作。港铁会密切留意居民需要，调整支援站的服务，为社区提供协作。港铁「铁路人铁路心」义工队亦随时候命， 协助支援站的服务。

港铁亦自周三晚起因应大埔区内的交通情况，加强东铁线相关路段当日傍晚，以及早上及晚间繁忙时段的列车班次，以疏导客流。港铁会密切留意大埔区附近的交通需要，调整车务运作，配合乘客需要，同时于相关车站加强人手协助乘客。大埔区内的港铁巴士路线亦会加密班次接载居民。

港铁公司行政总裁金泽培表示，公司对于宏福苑大火造成的重大伤亡，包括消防人员执行职务时殉职，表示深切哀悼，并对前线消防和救援人员不分昼夜展开搜救工作致以崇高敬意。港铁除了在车务运作上配合大埔区的交通需要，亦冀望透过捐款和应急支援服务，略尽绵力，助受影响的居民解决逼切的需要，携手渡过难关。

就受火灾影响的员工及其家属，港铁已即时启动支援机制，提供情绪及经济支援及辅导服务。

