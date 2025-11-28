Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜社区中心变成认尸间 查看遗体相片觅亲人 家属苦等两日两夜无消息

社会
更新时间：13:11 2025-11-28 HKT
发布时间：13:11 2025-11-28 HKT

大埔居屋宏福苑周三（26日）发生五级大火，造成多人伤亡。广福社区中心被用作认尸间，家属可前来凭照片认尸。有居民连续两日前来辨认，但仍未知家属生死；亦有居民前来排队辨认是否家中「工人姐姐」。有市民表示已登记社区中心的「认尸」程序，但「唔知咩原因无得入」，他又表示「已经无任何渠道可以知道八十多岁父母嘅下落」，最后更不禁悲极而泣。

家属认尸无果：等咗两日两夜

单女士与家人一同前来广福社区中心，指昨日（27日）已前来辨认，但因未有发现家人，今日再次前来，但未能再进入。她不禁感叹「喺度等咗两日两夜喇」，只能在门口向警员查询。

居民前来辨认「工人姐姐」

胡生及太太今早前来排队准备进入社区中心认尸，指今日来辨认是否家中的「工人姐姐」。他指，当日（26日）接到她的电话，「佢话而家（火灾）波及过嚟啦，但之后就一直联络唔到」，今早接到电话所以前来认尸。

不愿露面的黄女士表示，本身打算通知朋友前来辨认，因无法通知朋友，所以自己前来查询，但因并非家属，只能离开。

多名市民昨日早上收到通知，下午3时起可前往广福社区会堂观看相片认尸，高峰时期有逾百人在场排队入内。有居民表示，进入会堂后，当局提供一批遗体照片，主要分为男、女两批照片，各有30至40具遗体照片，每张照片下会写明发现遗体时的资讯，例如楼层单位、遗体旁的个人财物等。

记者：李健威

相关新闻：

星岛头条LIVE｜直击大埔宏福苑五级火最新情况 增至94死76伤

大埔宏福苑五级火｜灾民无家可归感徬徨 哭诉：「成间屋烧晒 全身得返呢件衫」

大埔宏福苑五级火｜火海受困居民忆述逃生历程： 打开门的一刻浓烟将我吞噬！

大埔宏福苑五级火｜政府成立援助基金投入3亿元 向每户派1万元 设中银捐款户口

宏福苑五级大火｜最后通话听妻喊「好大烟 顶唔顺」 丈夫盼妻子尽快获救：生又好，死又好，快啲救佢出嚟

大埔宏福苑五级火｜政府研全面改用金属棚架取代竹棚 业界忧影响生计：火灾成因是易燃物

大埔宏福苑五级火｜政府将安排悼念活动 包括政府建筑物下半旗志哀

大棋盘︱大埔火灾全城哀悼 选举应延后？建制：社会无停摆 推迟两星期分别不大

