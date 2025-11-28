大埔宏福苑五级火｜社区中心变成认尸间 查看遗体相片觅亲人 家属苦等两日两夜无消息

大埔居屋宏福苑周三（26日）发生五级大火，造成多人伤亡。广福社区中心被用作认尸间，家属可前来凭照片认尸。有居民连续两日前来辨认，但仍未知家属生死；亦有居民前来排队辨认是否家中「工人姐姐」。有市民表示已登记社区中心的「认尸」程序，但「唔知咩原因无得入」，他又表示「已经无任何渠道可以知道八十多岁父母嘅下落」，最后更不禁悲极而泣。

家属认尸无果：等咗两日两夜

单女士与家人一同前来广福社区中心，指昨日（27日）已前来辨认，但因未有发现家人，今日再次前来，但未能再进入。她不禁感叹「喺度等咗两日两夜喇」，只能在门口向警员查询。

居民前来辨认「工人姐姐」

胡生及太太今早前来排队准备进入社区中心认尸，指今日来辨认是否家中的「工人姐姐」。他指，当日（26日）接到她的电话，「佢话而家（火灾）波及过嚟啦，但之后就一直联络唔到」，今早接到电话所以前来认尸。

不愿露面的黄女士表示，本身打算通知朋友前来辨认，因无法通知朋友，所以自己前来查询，但因并非家属，只能离开。

多名市民昨日早上收到通知，下午3时起可前往广福社区会堂观看相片认尸，高峰时期有逾百人在场排队入内。有居民表示，进入会堂后，当局提供一批遗体照片，主要分为男、女两批照片，各有30至40具遗体照片，每张照片下会写明发现遗体时的资讯，例如楼层单位、遗体旁的个人财物等。

