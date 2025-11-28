涉理大女厕偷拍女生私密部位 31岁男学生还押至明年1.23再讯

31岁男学生涉在香港理工大学女厕内偷拍女子私密部位，之后再被揭发涉嫌在其他时段偷拍他人。该男学生被控2项窥淫罪，今于九龙城裁判法院首次提堂。被告暂毋须答辩，控方申请押后以作进一步调查，获裁判官莫子聪批准。莫官押后案件至明年1月23日再讯，另拒绝被告的保释申请，被告须还押候讯，将于12月5日作保释覆核。

男被告何庭诺，报称学生，他被控2项窥淫罪。控罪分别指，被告于2025年11月26日，在香港九龙漆咸道南181号香港理工大学Z座5楼女厕所内，暗中观察或拍摄女子X；以及于2025年8月21日至2025年11月25日之间，首尾两日包括在内，在香港暗中观察或拍摄不明女子。而女子X和不明女子所处的地方属身处该地方的个人按理能被预期可能会裸露、露出私密部位或进行私密作为者，及女子X和不明女子处身于令人对保存私隐有合理期望的情况，及被告不理会女子X和不明女子是否同意被他观察或拍摄。

案件编号：KCCC3178/2025

法庭记者：雷璟怡