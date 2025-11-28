大埔宏福苑五级火｜政府研金属棚架取代竹棚 林超英质疑追究竹错重点：围网和发泡胶才是祸首

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，短时间大火迅速蔓延，造成严重死伤，不少居民一夕间家园尽毁，竹棚问题惹起关注。政府昨日表示，正研究全面以金属棚架取代竹棚，正与业界会面商讨制订路线图。不过前天文台台长林超英在社交平台发文，质疑「易燃的围网和发泡胶是明显的物质祸首，何以被追究的对象竟然是相对不易烧着的竹？」

指「屋宇更新大行动」为保就业 却成为「大茶饭」

林超英在文中问及，「为甚么保护棚架工人的『围网』，会变成毁人家园的杀人凶手？」他指棚架上跌下一个工人都嫌多，但今次大埔火灾已知最少造成94人死亡。

他又指，2009年为工程界保就业的「屋宇更新大行动」开始，「全港无数人吃了大茶饭团伙的苦，除了花钱，还要在不人道的全面围封中生活以年计，没有人理他们的苦况，现在还增加了火灾死亡威胁。」

最后林超英提出一连串问题，「保就业重要，那么普罗市民的有尊严生活呢？」、「维修为了改善生活，何以变成死亡陷阱？」、「为甚么出事，只见『物质』，不见人和制度？」

