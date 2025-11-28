大埔宏福苑五级火｜火警系统疑被「挂牌」停用 前保安主任痛心「悲剧本有机会避免」

大埔宏福苑前日(26日)发生5级大火，造成多人伤亡，有居民表示火警发生时，未有听到警钟响起。宏福苑前保安主任黄先生今早(28日)在电台访问中透露，他在今年五月初入职，期间发现火警警报系统被人「挂牌」，全个屋苑整个消防系统，包括警报器及消防泵等完全关闭，令其失效。他痛心指，「悲剧本有机会避免」。

多次反映问题不获理会

黄先生表示，作为一个有逾十年经验的保安主管，他对屋苑内各种违规及不理想的情况感到非常忧虑。除了火警警报系统被停用外，他亦观察到可能是为方便维修工人出入，会将地下的防烟门长期打开。他认为，基于安全及保安，火警系统不能停用，防烟门亦不应长期打开。他曾就此事向上级查询，获告知此举可能是为了方便维修工人经由走火通道出入，以避免误触警报。

此外，他多次目睹维修工人在外墙棚架上吸烟，构成极大的火灾风险。虽然他曾多次就这些问题向管理层反映，但对方反应冷淡，完全未有采取任何跟进行动，令他感到非常失望，最终任职两个星期后就选择自行离职。

若系统正常运作伤亡或可减少

对于今次酿成多人伤亡的大火，黄先生表示极度痛心，并认为悲剧本有机会避免。他坦言，以他的专业判断，「这件事根本不应该发生」。他推断，如果大厦的火警警报系统当时能正常运作，及时发出警报，住户便能提早疏散，又若自己仍在职，知道屋苑有很多老人家，定会立即采取措施，相信伤亡情况不会如此严重。他对屋苑管理层在消防安全上的疏忽，最终可能导致这场灾难感到非常惋惜。

相关新闻：

大埔宏福苑五级火｜曾巡查工程16次提3宗检控 劳工处 : 资料显示棚网阻燃效能符合认可标准

大埔宏福苑五级火︱曾任法团顾问 民建联黄碧娇：无参与招标决策 离任后对维修工程不知情

大埔宏福苑五级火｜廉署成立专案小组 就大维修工程怀疑涉及贪污展开调查

大埔宏福苑五级火｜李家超：即时安排巡查全港大型维修屋苑 检视棚架及建筑物料安全

大埔宏福苑五级火．附图｜承建商通告标明用发泡胶封窗 以防碎石击中窗户 疑成火势加速元凶

