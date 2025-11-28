大埔宏福苑五级火｜灾民无家可归感徬徨 哭诉：「成间屋烧晒 全身得返呢件衫」

共有近2,000个单位的大埔居屋宏福苑周三（26日）发生五级大火，至今造成94人死亡，包括1名37岁消防员殉职，逾200人失联。《星岛头条》记者今日（28日）到广福商场察看现场情况。有受影响灾民表示，「而家成间屋烧晒，全身得返呢件衫」，形容全家「无家可归」，正等待前往政府安排位于粉岭的过渡性房屋「睇楼」；亦有灾民表示，自已居于未受波及的「宏志阁」，幸好损伤不大。

住户痛失家园 儿子50万装修化乌有

居住在宏建阁的李先生及李太表示，现时「全家无家可归」，感到非常徬徨，未知损失如何，但形容「而家全身就系得咁多，件褛都系义工畀，咩都无」，又称「间屋啲家当咩都唔知」。他续指，自己儿子同样住在宏福苑，甚至是起火源头的宏昌阁，更是刚刚花费50万进行装修只住了一年多，称「啱啱装完修，咁就烧晒，银行得返一、两万蚊，仲要供紧楼，都唔知点算」。

被问及有否购买保险，李先生表示未有购买，更称自己「边识呢啲嘢」，只知道法团有购买「少少」。他更指，法团非常不负责任，「到而家我都未见过个法团主席出嚟，好似失咗踪咁，一句声都无听到过」，但幸好有现场义工、关爱队帮助。他又表示现时正等待前往政府安排位于粉岭的过渡性房屋「睇楼」，之后会安排入住，称「最紧要系屋企人无事」。

居民不能进家感徬徨

何婆婆表示现时「屋企而家唔俾入」，正等待解封，现时只能暂住在临时庇护中心，感到非常徬徨，称「咩都做唔到，屋企又返唔到、饭又煮唔到、工又无得返」，又指无打算拿太多物资，称「拎嚟都无用」。

住在附近广祐楼的吴婆婆则表示，影响不大，家人都安全，政府派发物资安排都非常好。

记者：李健威

摄影：陈浩元

