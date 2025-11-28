宏福苑五级火｜金属棚架取代竹棚 建筑界称持开放态度：最重要是工程管理 勿模糊焦点

大埔宏福苑发生五级大火，造成严重死伤。政府昨日表示，正研究全面以金属棚架取代竹棚。香港建造业总工会理事长周思杰今日（28日）在电台节目中表示，对采用金属棚架持开放态度，但强调应深入检讨施工程序、材料监管及工程管理是否存在瓶颈，导致是次事故。

周思杰指，香港和澳门是目前全球仅仍广泛使用竹棚架的地区，由于金属棚架价格较高，加上储存和运输等问题尚未解决，业界仍以竹棚为主。他关注如何协助现有竹棚从业员转型。

转型后或影响竹棚工人收入

他指现时本港约有3,000多名竹棚工人，金属棚架工人则约有2,000多人，其中部分竹棚师傅已持有金属棚架施工资格。他提到，竹棚技术较金属棚架复杂，工人只需接受约一星期培训，即可掌握金属棚架的基本技艺，转型技术门槛不高。然而，竹棚师傅的薪酬一般较金属棚架师傅为高，转型后可能影响其收入。

他指，目前本港使用金属棚架与竹棚的比例约为8：2，业界评估金属棚架的使用率仅约两成多。大部分竹棚承建商为中小型企业，转型需投入资金购置金属棚架材料，若资金不足恐面临结业。此外，材料供应虽非主要问题，但储存、环保及运输等方面仍待解决。他解释，竹棚用后可焚化处理，而金属棚架需清洗并回收再用，涉及庞大储存空间，清洗过程亦可能带来环保问题，运输同样是一大挑战。

周思杰又提到，香港建筑环境密集，部分楼宇「三尖八角」的结构，未必适合使用金属棚架。金属棚架本身具有一定重量，旧楼维修工程亦难以负荷。此外，金属棚架虽较竹棚耐燃，但遇高温火势仍可能因结构软化而倒塌。

应深入检讨施工程序、材料监管等问题

对于全面转型时间表，他认为涉及工人、承建商及材料等多方面调整，若仅得一、两年时间过于仓促，起码需两年以上才较为合适。

他强调，大埔宏福苑此次特大灾难，问题核心在于使用不合规格的材料、地盘安全监管不足、管理及施工程序存在漏洞，而非单纯金属棚架或者竹棚的问题。不应模糊焦点，应深入检讨施工程序、材料监管及工程管理是否存在瓶颈，导致是次事故。他亦关注为何八座楼宇同时进行维修，相关风险评估为何未能及早发现棚网可能不具阻燃性，以及窗户安装发泡胶等问题。

伍新华建议分阶段金属棚架取代竹棚

香港建造业分包商联会永远荣誉会长伍新华在同一节目亦认同，金属棚架取代竹棚是大势所趋，但因香港地理环境特殊，令推动面临樽颈问题。他认为，业界应借此次重大事故加速转型，并支持分阶段及按场景推进，例如可先在新建楼宇使用金属棚架，因空间较为充足。

伍新华指出，金属棚架使用范围及所需空间较大，安装时间较竹棚长，物料较重且存放占地多。若在环境狭窄如土瓜湾、九龙城等旧区横街窄巷，或结构老旧的楼宇，可能无法承受金属棚架重量，故不适宜使用。

他建议，转型应分阶段推进，首要处理人手问题，培训新一批工人；其次为提供资源协助棚商转型；第三是解决材料储存问题，希望政府协助业界觅地储存。

伍新华亦提到，金属棚架虽较竹棚耐燃，但遇高温会变形并失去韧性，同样存在安全风险。

