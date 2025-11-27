Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜香港大律师公会：居民应尽快向保险公司汇报及索偿

社会
更新时间：22:41 2025-11-27 HKT
发布时间：22:41 2025-11-27 HKT

香港大律师公会主席毛乐礼表示，受大埔大火影响的居民，无论是购买了哪一种保险产品，但凡发生任何事故，一个重要原则是：受保人必须第一时间向保险公司汇报，这个汇报时间非常关键，因为一般而言， 不同的保险细则，可能也有规定在事故发生后，要在多少天内汇报。一些种类的保险规定事发后例如在7日内汇报，或在1年内索偿等，如果过期未采取行动，可能影响获得赔偿的机会。毛乐礼表示，居民即使没有任何证件，或不清楚具体的损失或索偿的情况等，也可以先向保险公司或经纪作一个即时的汇报，及以尽快展开索偿，以保障自己。

香港大律师公会提醒受灾的居民，应尽快向保险公司汇报及索偿。
香港大律师公会提醒受灾的居民，应尽快向保险公司汇报及索偿。

毛乐礼：居民可联络与公会合作的法律义助计划伙伴

另外，毛乐礼又表示，香港大律师公会一直与4间非政府组织合作，为市民提供法律义助计划。在大埔火警发生后，公会已经即时鼓励未登记的会员，尽快登记参与这个法律义助计划，以便在较后的适当时间，为有需要的居民免费提供法律意见，他们可以直接联络以下四间非政府组织，寻求协助：

* 公益法香港（Pro Bono HK）
* 平义社（Equal Justice）
* 香港大学法律学院临床法律教育服务办事处
* 善导会（SidebySide）社区法律诊所（与香港大学合作）

