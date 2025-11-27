Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜火炭穗禾苑外墙被棚架棚网覆盖 居民：担心一旦发生火警 会重演惨剧

社会
更新时间：22:44 2025-11-27 HKT
行政长官李家超因应大埔宏福苑昨日（26日）发生的五级火，宣布政府已即时安排巡查全港、所有正进行大型维修的屋苑，检视棚架及建筑物料安全。《星岛》记者今日（27日）到正进行翻新大维修的火炭穗禾苑观察，屋苑外墙被棚架和棚网覆盖。多名居民表示，近日风高物燥，担心一旦发生火警，会重演惨剧，导致社区人心惶惶，冀承建商尽快拆棚。

穗禾苑共有9座，每座有36层，前年起进行翻新大维修，造价逾3.88亿。居民张太表示，工程原本分批施工，现在却一次性包揽九座，导致工人不足、进度缓慢；而居民曾进行测试，发现棚网容易燃烧，因此现时非常担心火警风险。

居民林生表示，屋苑地下及楼梯走火通道亦曾堆放大量易燃物，「若发生火警，长者和小朋友根本难以逃生」。他指，工程耗时近两年，担心一旦有火种，亦会演变成火灾风险。

陈先生则指，两个单位共分摊25万元进行维修工程，很担心发生火警，只希望工程尽早完成。

记者致电穗禾苑的承建商，公司指工程完结就会拆棚，随即挂断电话。

记者：蔡思宇

摄影：汪旭峰

