大埔宏福苑五级火｜马会 : 11.29六合彩延至下周二搅珠 周日赛马闭门举行 约7千万总收益悉数捐出

香港赛马会（马会）对大埔宏福苑大火灾难造成多人伤亡及重大财物损失深感悲痛。马会早前已宣布透过其慈善信托基金拨出第一笔捐款达1亿港元，为受灾人士及死者家属提供支援。马会并且已检讨所有营运，以确保各方面活动均能顾及今次灾难造成的伤痛及影响。



原定于11月29日（星期六）举行的六合彩搅珠将延至12月2日（星期二）举行。所有已购买的彩票仍然有效。



周日的赛马赛事将大幅减小活动规模，包括以闭门方式举行，仅限马主、董事、遴选会员及其宾客出席。当日赛事将不设赞助商。马会董事、干事、练马师及骑师将为今次悲痛事件进行一分钟默哀；而骑师将佩戴黑臂章致哀。场内也不会安排现场音乐表演。场外投注处仅会提供必要的客户服务。已在马场及场外投注处订座的会员及公众顾客将获退款。



马会将会把今次赛事的总收益悉数捐出，以协助受灾人士，金额估计约7千万港元。有关具体安排，马,,将征询政府的意见。连同第一笔1亿港元的捐款，马会将捐出合共约1亿7千万港元。