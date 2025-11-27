Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

香港各界扶贫促进会联同星岛新闻集团慈善基金募捐 筹集善款支援灾民 协助重建家园

社会
更新时间：20:39 2025-11-27 HKT
发布时间：20:39 2025-11-27 HKT

大火无情 人间有爱 集腋成裘 支援灾民

香港各界扶贫促进会联同星岛新闻集团慈善基金，全力连系社会各界人士，为宏福苑火灾中流离失所、痛失至亲的灾民筹集善款，提供最及时的援助。

在这沉重时刻，我们呼吁各界人士互相扶持，并透过社会上不同的渠道伸出援手，包括向香港各界扶贫促进会捐款，开展统筹援助受灾的家庭。

大埔宏福苑五级火。 
大埔宏福苑五级火。 


香港各界扶贫促进会正与大埔区内前线社工及相关慈善团体，筹办「大埔宏福苑火灾灾民支援计划」，所筹得款项将用于以下关键支援：

· 提供紧急生活物资与中短期经济援助（包括物资及基本生活需要）
· 协助灾民重建家园
· 为痛失亲属者提供殡仪服务支援
· 开展心理辅导与情绪支援服务
· 支援前线义工、社工等人员持续跟进个案

赞助捐款可以支票或银行转账方式，详情如下：
 
开户名称：香港各界扶贫促进会有限公司
开户银行：交通银行（香港）有限公司
账户号码：382 541 100685 502 （港币账户）

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
6小时前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小时前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小时前
消防处副处长（行动）陈庆勇今日（28日）凌晨表示，灭火行动大致完成，现时仅余四个单位仍在扑救，其余地方正洒水降温，避免「死灰复燃」。蔡楚辉摄
大埔宏福苑五级火｜消防通宵处理25宗求助个案 死伤者多集中宏昌阁宏泰阁
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜元洲仔里化身消防员「休息点」 市民纷赠物资感谢救火英雄
突发
2小时前