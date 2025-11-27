香港各界扶贫促进会联同星岛新闻集团慈善基金募捐 筹集善款支援灾民 协助重建家园

大火无情 人间有爱 集腋成裘 支援灾民

香港各界扶贫促进会联同星岛新闻集团慈善基金，全力连系社会各界人士，为宏福苑火灾中流离失所、痛失至亲的灾民筹集善款，提供最及时的援助。

在这沉重时刻，我们呼吁各界人士互相扶持，并透过社会上不同的渠道伸出援手，包括向香港各界扶贫促进会捐款，开展统筹援助受灾的家庭。

大埔宏福苑五级火。



香港各界扶贫促进会正与大埔区内前线社工及相关慈善团体，筹办「大埔宏福苑火灾灾民支援计划」，所筹得款项将用于以下关键支援：



· 提供紧急生活物资与中短期经济援助（包括物资及基本生活需要）

· 协助灾民重建家园

· 为痛失亲属者提供殡仪服务支援

· 开展心理辅导与情绪支援服务

· 支援前线义工、社工等人员持续跟进个案

赞助捐款可以支票或银行转账方式，详情如下：



开户名称：香港各界扶贫促进会有限公司

开户银行：交通银行（香港）有限公司

账户号码：382 541 100685 502 （港币账户）