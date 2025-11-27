Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

甲流｜两岁女童并发休克、脑病变和多重器官衰竭 情况危殆 留医PICU

社会
更新时间：19:32 2025-11-27 HKT
发布时间：19:32 2025-11-27 HKT

衞生署衞生防护中心（中心）今日（27日）再接获一宗儿童感染季节性流感的严重个案，涉及一名过往健康良好的两岁女童。她于11月25日出现发烧、呕吐及粪便稀烂，昨日（26日）被带到基督教联合医院急症室求医并入住该院，及后因休克及身体状况转差，转到该院儿童深切治疗部接受治疗，现正获安排转到香港儿童医院接受进一步治疗，目前情况危殆。她的鼻咽拭子样本经化验后，证实对甲型（H3）流感呈阳性反应，临床诊断为甲型流感并发休克、脑病变和多重器官衰竭。

女童未接种流感疫苗  家居接触者曾现呼吸道病征

女童尚未接种2025／26季度流感疫苗，於潜伏期内不曾外游。她的一名家居接触者近日曾出现呼吸道病征，病况轻微，无需住院及已康复。

计及上述个案，今个夏季流感季节至今已录得22宗涉及儿童流感的严重个案，包括两宗死亡个案，涉及的儿童年龄介乎11个月至17岁。若单单计算在本年度季节性流感疫苗接种计划展开后录得的13宗个案，只有一人曾在发病前四天接种本年度季节性流感疫苗。然而接种后一般需要两周身体才能产生足够保护力，换言之，这些严重个案的儿童都未能受到疫苗保护。

