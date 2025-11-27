大埔宏福苑五级火｜马会透过「赛马会紧急援助基金」提供1亿元援助 向死者家属发放15万紧急援助金

大埔宏福苑发生五级火，大火至今造成最少55人死亡，包括一名殉职消防员，逾70人受伤，数以千计居民丧失家园。香港赛马会今日( 27日 )宣布，将透过「赛马会紧急援助基金」提供1亿港元的援助，包括向家属发放每名死者15万港元紧急援助金、伤势严重的灾民各获发放10万港元作紧急援助等，以解伤者及死者家属的燃眉之急，并将会经社会福利署及非政府组织发放。这是马会首批援助，未来将提供更多支援。

马会对日前在大埔宏福苑发生的悲剧性大火深感悲痛，谨此向伤者及死者家属表达深切慰问。 为应对这次事故，马会从昨晚( 26日 )到现在一直与特区政府相关部门保持紧密联系，致力协助受灾市民。

紧急援助金包括：

向家属发放每名死者15万港元紧急援助金

伤势严重的灾民各获发放10万港元作紧急援助

受伤而情况稳定的伤者各获发放5万港元作紧急援助

获政府安排搬迁至暂住居所的家庭，如过渡性房屋、简约公屋及青年宿舍，或自行安排搬迁的家庭：其中1至2人家庭最高可获发放10,000港元援助；3人或以上家庭最高可获发放15,000港元援助

提供资助予过渡性房屋、简约公屋的营运机构购置家俱，让受影响家庭能即时入住：其中1至2人单位资助18,000港元；3人或以上单位可获资助20,000港元

除了提供紧急援助金外，香港赛马会慈善信托基金会与政府相关部门及非政府组织紧密合作，为伤者及死者家属等有需要人士，在未来一至三个月提供援助，包括：

过渡性房屋

食物援助

丧亲及情绪支援

教育支援

照顾者支援

透过「赛马会药健同心药物支援网络」下的社区药房派发应急药物

马会正密切留意事态的发展。

香港赛马会于2010年成立「赛马会紧急援助基金」的目的，是为了以更具效率及弹性的 模式处理紧急危难个案，迅速向受天灾、意外、疫症等突发情况影响的有需要人士伸出 援手，更适切地回应社会的需要。