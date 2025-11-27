Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜热心市民跨区赠物资送暖 中医师做义诊：尽一份市民责任

社会
更新时间：18:11 2025-11-27 HKT
发布时间：18:11 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑发生五级大火，目前火势受控。现场不少市民派发物资，亦有市民跨区来到赠送衣物。大埔墟站B出口外更设有物资收集处，分区摆放衫裤衣物、医疗用品、生理盐水，纸巾、一次性用品、饮用水、宠物及紧急用品等，市民忙碌于整理摆放物资。

婆婆带大批御寒衣物送暖  社企派饭

热心市民蔡婆婆今晨不畏路途遥远，亲自携带大批御寒衣物，从油塘前往大埔转赠予有需要人士。被问及为何长途跋涉前来，蔡婆婆表示想响应号召献出自己一份力，希望各位伸出援手帮助。大埔居民李先生则透过网上呼吁，带备御寒衣物前来捐赠，但社区物资充足，之后会将物资放好以备不时之需。

宏福苑附近的广福邨平台亦有社企派饭，负责人黄小姐表示，现时有许多物资投入服务，但发现邨边区域有部分居所偏远、未能返家的长者被忽略，故提供帮助。团队今午准备200份餐食在午餐时段免费派发。

中医师提供免费诊治服务  治疗咳嗽、情绪低落

现场亦有市民自发前来派发食物、衣服、口罩、水等物资。由将军澳过来的陈先生表示，目前官方及大型物资收集站已经饱和，反而民居地点更有需要。问及物资所用资金几多，他指没有统计，亦得到很多好心人赠送生果及饮品等物资在场派发。

由屯门前来的中医师赵先生手持「全免中医针灸铁打」的纸牌，为灾民提供免费诊治服务。他专程将诊所暂停营业半日，携带治疗咳嗽、情绪低落的中药来做义诊。赵先生坦言，现场主要处理轻症为主，坦言场地条件有限，主要以针灸、刮痧等简单中医疗法为主，另备有药膜等辅助工具。他认为香港有重大灾难发生，应尽一份市民责任帮助社会，亦乐见政府与社会各界在此刻守望相助。

记者：曹露尹

