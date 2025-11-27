恒地经理收分包商18万披露招标文件助围标 6人贪污罪成 明续求情

57岁恒基地产时任高级工程经理涉嫌在2014年至2021年间，接受4个分包商的5名董事及职员行贿，包括现金及礼品等总值约18万元，以在地产商10个建筑项目多项分包工程合约招标过程中协助对方，向他们披露内部文件及资料，遭廉署起诉。6人早前经审讯后被裁定串谋使代理人接受利益罪成，原订今在沙田裁判法院接受判刑，5名被告代表已进行求情，裁判官施祖尧将案件押后至明天继续求情，期间所有被告还押候惩。

恒地经理求情称为小便宜失执业资格

代表首被告苏淳清的大律师求情指，57岁被告无案底，双亲年迈患记忆衰退。辩方另指，被告多年来患长期疾病，包括糖尿病及高血压等，今年在户外运动时因突发性心脏病休克，日后要安装心脏起搏器。辩方称，被告的涉案利益在同类案件中不算严重，形容属「小便宜」利益，尽管犯案时间不算短，惟被告收受利益的频率不算高，被捕后已离职，亦已失去执业资格，相信日后不能再从事建筑业相关的工作，对其经济收入造成影响。

谢志浩资深大律师代表次被告麦鸿藻求情指，69岁被告将近「古来稀」年纪，一生循规蹈矩，从未犯法，实属难能可贵。辩方续称，被告生于内地农村家庭，父母以务农维生，就读小三时正值文化大革命，自此辍学。被告其后与妻子来港，生活拮据，由于学历低，仅能担任体力劳动工作。被告自被捕后，公司已没有再承接任何工程，现已停运，多年工作成果毁于一旦，重犯机会较低。医疗报告指被告因中风致左手麻痺，并罹患癌症，望法庭念被告涉案金额不算庞大，判以缓刑。

第三被告郑伟成的大律师求情指，43岁被告在本案的角色较轻微，仅以信用卡为首被告支付约5000元的酒店费用。辩方续称，被告在英国的大学毕业后，父亲建议被告学习建筑业，并在父亲的安排下加入公司成为管理层，惟被告在公司没有决策权，仅协助父亲工作，望法庭考虑被告涉款金额较少，判处被告缓刑。

第四被告钟耀汉的代表求情指，37岁被告只是公司职员，并非董事及决策人，在本案没有得益，其角色有限，参与性不高。而且本案的串谋规模不算庞大，手法简略，涉款仅约1.7万元。被告亲撰求情信，诉说30日还押的铁窗生涯不易，亦错过见证女儿成长的时刻，加重妻子的重担。辩方续称，被告负责的工程及地盘被誉为「0意外」，被告为前线员工争取安全工作环境，望法庭考虑本案存在延误，被告在等候审讯期间承受莫大精神压力而轻判。

首被告收约18万利益向其余被告披露恒地招标资料

第五被告周杰的代表求情时，引述被告亲撰求情信，表示在还押期间已有深切反省，对其错误行为感内疚，对香港社会造成影响深感悔意，4年等候审讯期间在抑郁及痛苦中渡过，愿意受罚承担后果，望法庭给予改过自身的机会。辩方续指，被告在本案没有个人得益，仅是公司受薪的「打工仔」，而且其角色并非主动，若非首被告主动向他索取手机，被告根本不会干犯本案。辩方补充，涉款金额不算高昂，仅是将手机作圣诞礼物赠予首被告，且只是一次性的犯案，望法庭考虑被告的角色及涉案的情节而轻判。关百安大律师代表第六被告陈乐球明天进行求情。

6名被告依次为，57岁恒基兆业地产有限公司(恒基地产)时任高级工程经理苏淳清、69岁利成泥水工程有限公司(利成)股东兼董事麦鸿藻、43岁景泽发展工程有限公司(景泽)股东兼董事郑伟成、37岁景泽职员钟耀汉、50岁华高达建材有限公司(华高达)董事周杰、及69岁健华工程有限公司(健华)顾问陈乐球，被裁定共4项串谋使代理人接受利益罪名成立。

案情透露，首被告苏淳清于案发时是恒基地产建筑部高级工程经理，负责监督分包商进行的工程，并协助分包工程合约招标。利成、景泽、华高达及健华均为恒基地产的注册分包商，分别负责泥水、石屎模板、假天花及杂项工程。

在2014年6月至2021年7月期间，苏先后从同案5名被告收取多项利益总值约18万元，以在恒基地产或其子公司的招标过程中协助利成、景泽、华高达及健华四间分包商。苏所收受的利益分别为10万元现金、4部智能电话总值逾4.6万元、寿宴值逾9,000元、澳门酒店住宿值约5,700元，以及家私总值约1.8万元。

廉署调查发现，苏向5名同案被告披露恒基地产10个住宅及工商建筑项目多项分包工程合约的内部招标文件，涉及资料包括恒基地产就有关工程的预算成本及最低标价的投标商资料等。

案件编号：ESCC1029/2023

法庭记者：黄巧儿