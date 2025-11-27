大埔宏福苑五级火｜英皇集团哀悼 慈善基金捐出逾千套全新枕头及棉被 解居民燃眉之急

大埔宏福苑五级火，造成多人死伤，英皇集团今日（27日）表示，向英勇殉职的消防人员及不幸离世的居民表示沉痛哀悼，由衷感谢每一位奋不顾身通宵救援、全力拯救被困居民及失联人士的所有救灾人员。衷心祝愿救援工作顺利推进，将伤亡减至最低，伤者早日康复。

物资已抵达社区中心 陆续安排分发

英皇集团与社会各界携手为受灾居民提供关怀与支援，协助他们渡过难关。集团了解到现时受灾居民最为迫切的需要是日常基本生活用品，英皇慈善基金今日早上迅即捐出并运送由集团旗下的欧化家私提供逾千套寝具，包括全新枕头及棉被，以解决居民的燃眉之急，物资现已抵达政府辖下指定的隆亨社区中心，并陆续安排分发有需要人士。

英皇慈善基金旗下义工队正积极与社区组织协调，全力配合政府提供适切的后续支援。今次事故令无数家庭顿失家园，为支持受灾居民与他们共同面对漫长重建家园之路，集团会为接近2000户居民提供全新床褥作后续支援，减轻灾后的经济重担，亦会持续关注事态发展，提供相应援助，尽量协助他们早日恢复正常生活。