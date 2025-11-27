女西医蔡淑梅涉滥发免针纸案 丈夫涉助处理诊所收益 称从未怀疑诊所收入合法性

元朗女医生蔡淑梅2022年涉滥发过万张「免针纸」，被控17项不诚实取用电脑罪，及联同丈夫被控7项洗黑钱案，今于区域法院续审。蔡淑梅的丈夫出庭作供，称自己退休后，会每天到银行把太太诊所的收入存到户口，他从未怀疑诊所收入的合法性，也不知道诊所收入增加是否与「免针纸」有关，即使后来太太被捕，他亦深信只是误会。

退休后担当家庭主夫每日负责为诊所存款入银行

蔡淑梅的丈夫、本案次被告白伟雄今供称，与蔡淑梅在1987年结婚，两人育有两名女儿，蔡是家中经济支柱。白称他曾从事金融业和汽车买卖，在2003年曾破产，至2007年又投身保险界，直到2022年退休，自此是家庭主夫。白指自己在诊所内并无角色，但他「好使好用」，会协助每日把诊所前一天的收入存到蔡的银行户口。

对于2022年、蔡的诊所收入增加，白称不知道是否与「免针纸」相关，两人在家中不会谈公事，只会聊「屋企开心事」，他也从来没有怀疑过诊所收入的合法性，认为元朗的女医生较少，而蔡的口碑颇佳。随着收入增加，而且诊所附近亦有花旗银行分行，白为求方便，在花旗银行开立了与蔡的联名户口，后来又注意到新加坡的花旗银行户口利息更高，因此开了新加坡户口。

为旅游探亲计划等原因曾进行一番银行转帐等操作

白供称，自己在2022年5月曾把30万元港币兑换成日元、欧元和英镑，因预算疫情后旅游和探亲等；其后又把两份保险转到女儿名下，只因世事难料，万一有事发生，希望女儿有能力照顾自己，两人又考虑到自己的年纪，故选择一次性把保费供完。

白续称，至2022年9月4日至5日，他曾数次从香港的花旗银行户口转账美金到新加坡户口，涉款共24万元美金，因为他在8月底收到银行通知、须满足最低存款额，而初时他为了测试银行手机应用程式的转帐功能，故曾先转帐10元和两笔1万元美金。

自言好了解太太不怀疑对方会犯法

对于蔡被捕一事，白称他知悉当时蔡被怀疑制造虚假文书，但他完全不会怀疑蔡有犯罪行为，「我好了解我太太，绝对系一个奉公守法嘅人」，他深信蔡被捕一事只是误会。

66岁女医生蔡淑梅被控1项不诚实地意图欺骗而取用电脑罪，指她于2022年1月30日至9月3日在香港，不诚实地意图欺骗而取用香港特别行政区政府的电脑；她另被控16项交替控罪、罪名同样为不诚实取用电脑，则指她于同年6月4日至9月3日、16度不诚实地取用香港政府的电脑。蔡另被控1项「洗黑钱」罪，指她于同年4月9日至9月3日处理她在恒生银行名下帐户内570,300元的款项。

蔡淑梅另与其丈夫、64岁退休人士白伟雄被控6项洗黑钱罪，指2人于2022年7月7日至10月10日期间处理花旗银行3个帐户内共约757万元的款项。

案件编号：DCCC228/2024

法庭记者：王仁昌