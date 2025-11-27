Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火｜港铁 : 为遗失或损毁乐悠咭或残疾人士八达通居民 办理特快补领登记

社会
更新时间：16:32 2025-11-27 HKT
发布时间：16:32 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职，大批居民痛失家园。港铁今日( 27日 )在港铁大埔墟站设立支援站，支援受影响的居民，包括为遗失或损毁乐悠咭或残疾人士八达通的居民，办理特快补领登记，而公司会灵活弹性处理文件要求，并于翌日发出新咭。另外，公司在支援站提供临时免费流动充电器借用服务，供有需要的人士使用。公司亦会密切留意居民的需要，调整支援站的服务。

港铁今日( 27日 )在港铁大埔墟站设立支援站，支援受影响的居民，包括为遗失或损毁乐悠咭或残疾人士八达通的居民，办理特快补领登记。
港铁今日( 27日 )在港铁大埔墟站设立支援站，支援受影响的居民，包括为遗失或损毁乐悠咭或残疾人士八达通的居民，办理特快补领登记。

而八达通公司亦会为居民提供一张已充值的临时八达通卡，以便居民在等候补领新八达通期间使用。

相关新闻：
宏福苑五级大火｜焚烧近19小时 居民家园被毁叹：唔知以后点算
大埔宏福苑五级火｜建造业界指八座同维修易成「火烧连环船」惨剧 执业安全师学会会长斥发泡胶堵通风口「错得离谱」
大埔宏福苑五级火｜工程公司3人被捕 警搜新蒲岗办公室蒙头带走一人
大埔宏福苑五级火｜居民确认曾发现工人吸烟 透露外墙护网打风过后曾大幅更换
大埔宏福苑五级火｜专家料天气干燥及大风助长火势 需查围网是否阻燃物料及警钟故障

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
宏福苑五级火‧持续更新｜83死逾70伤 料早上9点前完成全部7幢爆破救援
突发
6小时前
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
海俊杰太太莫家慈离世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救爱妻 获郭富城等人筹近80万解困｜独家
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
01:51
大埔宏福苑五级火丨MIRROR宣布不出席MAMA颁奖礼 传周润发杨紫琼不参加
影视圈
6小时前
大埔宏福苑五级火｜全身熏黑消防员忍手唔愿拎饮品「留俾市民」 义工追住递水：你哋系最值得去攞
大埔宏福苑五级火｜义工见全身熏黑消防员 忍手唔好意思拎饮品欲留俾居民 义工追住递水：你哋系最值得去攞
生活百科
12小时前
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
大埔宏福苑五级火｜宏福苑财险赔偿传上限20亿 人身伤亡责任无限次赔款 中国太平高层独家回应
股市
13小时前
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
02:24
大埔宏福苑五级火｜增至75死逾70伤 梯间发现生还者 医管局一员工失联
突发
7小时前
消防处副处长（行动）陈庆勇今日（28日）凌晨表示，灭火行动大致完成，现时仅余四个单位仍在扑救，其余地方正洒水降温，避免「死灰复燃」。蔡楚辉摄
大埔宏福苑五级火｜消防通宵处理25宗求助个案 死伤者多集中宏昌阁宏泰阁
突发
3小时前
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
大埔宏福苑五级火｜张栢芝王嘉尔同捐100万港元予灾民  韩红捐千万人民币：助同胞缓解困境
影视圈
8小时前
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方 被指曾讲中多地有地震
大埔宏福苑五级火｜七仙羽准确讲中火灾？曾指今年灾煞位在东北方  被指曾讲中多地有地震
影视圈
7小时前
大埔宏福苑五级火｜元洲仔里化身消防员「休息点」 市民纷赠物资感谢救火英雄
突发
2小时前