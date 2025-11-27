大埔宏福苑五级火｜港铁 : 为遗失或损毁乐悠咭或残疾人士八达通居民 办理特快补领登记

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职，大批居民痛失家园。港铁今日( 27日 )在港铁大埔墟站设立支援站，支援受影响的居民，包括为遗失或损毁乐悠咭或残疾人士八达通的居民，办理特快补领登记，而公司会灵活弹性处理文件要求，并于翌日发出新咭。另外，公司在支援站提供临时免费流动充电器借用服务，供有需要的人士使用。公司亦会密切留意居民的需要，调整支援站的服务。

而八达通公司亦会为居民提供一张已充值的临时八达通卡，以便居民在等候补领新八达通期间使用。

