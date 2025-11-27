Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火 ‧ 放工注意｜九巴及龙运36条巴士线改道 城巴6巴士线不停广福邨一带

社会
更新时间：16:14 2025-11-27 HKT
发布时间：16:14 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职，大火至今仍未救熄。因应大埔宏福苑火灾，九巴及龙运积极配合救援工作和附近的封路措施。九巴及龙运呼吁乘客留意最新交通消息，已调派资源，协助疏导大埔居民出行。

受大埔公路元洲仔段近广福邨一段和广宏街来回方向，及完善路往大埔工业邨方向近宏福苑一段封路影响，九巴及龙运以下路线服务需要调整：

大埔区内线：

* 九巴路线71K：不停广福邨、宏福苑及广福街市（往大埔墟站）/广福邨商场（往太和）
* 九巴路线K18：改由南运路广福球场开出
 

区外路线：

* 九巴路线72、72A、72X、73A、73D、73X、74A、74B、74D、74P、74X、75X、263C、271、271B、272E、272P、272X、274P、274X、275X、307、307P、907D、W3、龙运路线A47X、E41：不停广福邨
* 九巴路线72、72A、73A、74A：往沙田/市区方向不停大埔公路沿线各站
* 九巴路线73X、75X：不停广福街巿及宏福苑
* 九巴路线74A：往大埔方向不停运头塘邨；往九龙方向不停新达广场

城巴 : 6巴士线改道

城巴部分途经大埔的巴士路线正实施临时改道安排，广福邨一带的巴士站临时停用，路线包括：
79（往粉岭皇后山及大围方向）；
B8（往香园围（莲塘）口岸及大围方向）；
307（往港岛及大埔方向）；
307P（往大埔方向）；
907C（往大埔方向）；
907D（往港岛及大埔方向）；
 
此外，为减轻区内交通负荷及达至分流作用，城巴呼吁有需要前往香园围（莲塘）口岸的乘客，于服务时段内使用B7号线由粉岭站往返口岸。
 
运输署表示，因大埔宏福苑的五级火警，多个路段仍需封闭。该署已于吐露港公路南北行的可变信息显示屏加强提示，提醒驾驶人士改用达运道或大埔太和路前往大埔各区。该署亦临时修改达运道及连接吐露港公路支路的部分道路标记，以协助疏导交通。驾驶者请留意现场的交通灯号、交通标志和道路标记，小心驾驶。

附近一带继续实施特别交通及运输安排，受影响的专营巴士路线需改道行驶。市民应参阅巴士公司网页或流动应用程式，了解路线最新资讯，并尽量使用铁路服务。出行前应留意最新交通消息，提早计划行程，预留充裕时间。

运输署紧急事故交通协调中心已提升级别并继续24小时运作，密切监察区内交通及公共运输服务情况。区域交通控制中心会按需要调整交通灯的灯号时间，以纾缓交通挤塞。

