大埔宏福苑五级火 ‧ 放工注意｜九巴及龙运36条巴士线改道 不停广福邨、宏福苑及广福街市

社会
更新时间：16:14 2025-11-27 HKT
发布时间：16:14 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑五级火至今造成最少55人死亡，包括1名消防员殉职，大火至今仍未救熄。因应大埔宏福苑火灾，九巴及龙运积极配合救援工作和附近的封路措施。九巴及龙运呼吁乘客留意最新交通消息，已调派资源，协助疏导大埔居民出行。

受大埔公路元洲仔段近广福邨一段和广宏街来回方向，及完善路往大埔工业邨方向近宏福苑一段封路影响，九巴及龙运以下路线服务需要调整：

大埔区内线：

* 九巴路线71K：不停广福邨、宏福苑及广福街市（往大埔墟站）/广福邨商场（往太和）
* 九巴路线K18：改由南运路广福球场开出
 

区外路线：

* 九巴路线72、72A、72X、73A、73D、73X、74A、74B、74D、74P、74X、75X、263C、271、271B、272E、272P、272X、274P、274X、275X、307、307P、907D、W3、龙运路线A47X、E41：不停广福邨
* 九巴路线72、72A、73A、74A：往沙田/市区方向不停大埔公路沿线各站
* 九巴路线73X、75X：不停广福街巿及宏福苑
* 九巴路线74A：往大埔方向不停运头塘邨；往九龙方向不停新达广场
 
若情况许可，九巴及龙运会尽快安排各路线短时间内恢复正常服务，乘客请留意公布。

