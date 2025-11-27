Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

大埔宏福苑五级火︱九龙殡仪馆、东华三院提供免费殡仪服务 冀让逝者安息 生者得慰

社会
更新时间：15:48 2025-11-27 HKT
发布时间：15:48 2025-11-27 HKT

大埔宏福苑周三（26日）发生五级火，至今（27日）仍未救熄。截至今午3时，火警死亡人数增至55人，当中50人当场死亡，4人经送院不治。社会各界纷纷伸出援手，当中，九龙殡仪馆在社交平台表示，将与非牟利机构「毋忘爱」携手，启动紧急支援机制，为是次火灾意外中不幸离世的逝者，免费提供丧葬礼仪服务及相关支援，愿能略尽绵力，让逝者安息，生者得慰。

九龙殡仪馆：祈愿逝者得以安息 离苦得乐

九龙殡仪馆对大埔宏福苑发生的严重火灾意外，深感悲痛与关注，在此艰难时刻，馆方决意与社会同行，分担受影响家庭的哀伤与重担。馆方又向事件中的不幸罹难者致以最沉痛的哀悼，并向受伤人士及痛失至亲的家属，致以最深切的慰问。衷心祝愿所有伤者能够早日康复，重拾生活。也祈愿逝者得以安息，离苦得乐。

有需要的家属可与九龙殡仪馆与联络。联络查询：2817 2817  WhatsApp：69962992

东华三院 : 向死者家属提供免费殡仪服务

另外，东华三院表示对死伤感到哀痛，向死者家属和受伤人士致以慰问及关怀，宣布会向死者家属提供免费殡仪服务，并将从「东华三院甘霖援急基金」拨出300万元作紧急援助，资金将直接用于为死者家庭提供免费殡仪服务。东华三院属下服务单位亦已预备部份单位作临时居所予有需要的居民暂住，亦安排属下大埔区院车接载有需要居民。

「榕光社」:  提供免费殡葬服务

慈善机构「榕光社」今早（27日）亦在屋苑外摆设摊位。现场义工指，团体已做善终及免费殡葬服务多年，如灾民有需要，义工可协助办领死亡证、安排免费殡仪馆及火葬等服务。她们昨晚临时召集义工，近中午时间抵达大埔，暂未接到求助个案。

 

