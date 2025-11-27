大埔宏福苑五级火｜基层医疗署于临时庇护中心设立医疗站  为火灾居民提供医疗和药物支援

大埔宏福苑五级火警焚烧近一日仍未救熄，造成严重伤亡。基层医疗署表示，已经于所有因应宏福苑火警事故开放的临时庇护中心设立医疗站，为有需要的居民提供即时医疗和药物支援。

基层医疗署表示，今早9时已于所有临时庇护中心设立医疗站，每日上午8时至晚上8时为有需要的居民提供适切医疗协助，包括基本医疗评估和转介服务、处理轻微创伤、处方药物，包括根据病历提供所需的药物补充，以及心理支援，以协助处理非紧急医疗需求。

24小时「情绪通」18111精神健康支援热线，昨日（26日）亦已即时增派人手，以应对市民因事件而可能产生的情绪困扰。

为迅速回应临时庇护中心居民需求，衞生署和医院管理局今日凌晨已派出多支医疗支援队伍前往临时庇护中心，为在场居民即场提供初步医疗评估和支援。为持续为受影响居民提供医疗照顾，基层医疗署统筹公私营医疗界别专业人员，包括来自私营界别的超过250位医生和超过250位其他医护专业人员参与设立医疗站。

