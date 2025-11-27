Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

前港会球员涉打假波案 辩方指卢斯安奴根据经验提供意见 而非同意操纵角球数目

社会
更新时间：14:00 2025-11-27 HKT
发布时间：14:00 2025-11-27 HKT

前港会球员霍斌仁被指打假波案今于东区裁判法院续审，辩方续盘问特赦证人指卢斯安奴有可能只为合群而加入群组，他亦是根据比赛经验而提供赌博方面的意见，并非同意操纵角球数目，证人不排除有这个可能性。案件明续审。

代表被告Luciano Silva Da Silva（卢斯安奴）的大律师施明峰盘问特赦证人成嘉狄（Kartik Srivastava），成嘉狄同意卢斯安奴有机会为了合群而加入群组，在群组中亦不活跃。

成嘉狄不排除卢斯安奴只提供意见非同意操纵角球数

施明峰其后列举多次比赛前，成嘉狄曾向卢斯安奴询问赌博意见，而卢斯安奴每次均下注于所属球队，成同意。施明峰提出，卢斯安奴只是提供意见（Opinion），而该意见是基于卢斯安奴过往的经验，以及足球知识，并非同意操纵角球数目。成嘉狄表示有这个可能性，又指卢斯安奴一直想赢，惟他同时不排除卢斯安奴有意操纵角球数目。

被告依次为霍斌仁、Waheed Mohammad、Luciano Silva Da Silva（卢斯安奴）和屠俊翘。4人同被控一项串谋赌博时作弊罪。霍斌仁另被控3项向代理人提供利益罪。

特赦证人成嘉狄（Kartik Srivastava）。雷璟怡摄
案件编号：ESCC438/2024
法庭记者：雷璟怡

