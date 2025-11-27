大埔宏福苑五级火｜ 巿民到临时庇护中心寻失联朋友 居民忧街坊未逃离火场

大埔宏福苑昨日（26日）发生五级大火，最少44人死71受伤。大埔民政事务处亦于昨日（26日）开放社区会堂作临时庇护中心，予有需要市民使用。《星岛》记者今早到东昌街社区会堂，有居民得以侥幸在火势未算猛烈时逃生，亦有巿民前来寻找朋友。

居民逃出生天 忧失联街坊情况

住在宏福苑40多年的王先生忆述，事发当日下午2时，他在儿子的提醒下得悉宏昌阁大火，幸当时火势不大，得以立即拍门通知邻居从楼梯一同疏散。他表示离开宏福苑后很快就到达社区会堂，而社区会堂不论是住宿，还是吃喝都安排妥当。对于多人伤亡，王先生一度哽咽，表示「心情好差」，「死咗好多人」。

另一位在宏道阁住了41年的邝先生表示，他出门时发现宏昌阁大火，幸能够及时回家拿财物并通知邻居及时逃生。他表示社区会堂安排很好，举例指会为长者从医院取得常用药物。他今早有到宏福苑外观察情况，发现现场火势未完全扑灭。邝先生在采访时亦语带哽咽，指身边不少相熟的街坊、朋友仍然无法联络。

巿民到庇护中心寻找教友 惟「无消息」感无助

巿民陈生、陈太到来寻找朋友。他们从电视直播中看到朋友身处广福邨社区会堂，于是特别前来寻找。他们亦表示事故「好恐怖」，希望居民都能及时逃生。代表教会前来寻找教友的苏小姐表示，联络不到住在宏福苑的教友及其家人，她本身已到其他庇护中心找过，都未能找到教友的身影，「完全没有任何消息」，感到很无助。

巿民踊跃捐赠物资 义工叹现「太多」情况

此外，亦有不少热心市民到来运送物资。从南山邨而来的彭小姐为宏福苑居民送上御寒衣服，她表示社区会堂内部井然有序，普遍灾民情绪平静，亦有专业人员现场进行心理辅导。今早到来担任义工的林小姐表示，市民十分热心，送来很多物资，甚至出现「太多」的情况。她又称虽然现阶段义工数量足够，但明日仍然需要义工，明天都会继续来帮助市民。

记者、摄影：曾智华

